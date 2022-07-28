باينانس تقفز إلى إصدار تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال بعد فشل دوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 09:55 مساءً - بعد الفوضى التي سببتها التذاكر المزيفة في دوري أبطال أوروبا UEFA ٢٠٢٢، أطلقت بورصة العملات الرقمية "باينانس" الإصدار التجريبي من حل تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) مع نادي كرة القدم سوسيتا سبورتيفا لازيو لموسم ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣.

وفي الإعلان المرسل إلى كوينتيليغراف، سلطت باينانس الضوء على أن تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال ستحل مشكلة التذاكر المزيفة وتقضي على المضاربة، مما يمنع الفوضى في الأحداث الرياضية. وإلى جانب الوصول إلى الأحداث، ستستخدم تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال أيضًا أغراضًا أخرى مثل خصومات المتجر والمباريات والهدايا الرمزية والتجارب الأخرى مع إس إٍس لازيو.

وبالتعاون مع النادي، ستكون تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال متاحة لجميع مباريات إس إس لازيو على أرضه. حيث قال ماركو كانيجياني، المدير التنفيذي في إس إٍس لازيو، إن حاملي التذاكر الحاليين سيكونون قادرين على المطالبة بتذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال مجانًا واستخدامها لدخول ستاديو أوليمبيكو والاستفادة من المزايا التي تأتي مع التذاكر الرقمية.

كذلك قال المدير التنفيذي لشركة باينانس "زوي وي" إن إطلاق تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال يعرض طريقة مختلفة لاستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال ويسلط الضوء على حالة استخدام مهمة لتقنية ويب ٣. كما أوضح وي أيضًا أن التذاكر المستندة إلى بلوكتشين لديها القدرة على التوسع في نهاية المطاف من الرياضة إلى صناعة الترفيه الأوسع.

في مايو، ألقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باللوم على آلاف التذاكر المزيفة في الفوضى التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس. وقد سلط الحدث الضوء على مشكلة في أنظمة التذاكر التقليدية، مما أثار تعليقات خبراء ويب ٣ حول كيف يمكن أن توفر التذاكر القائمة على بلوكتشين حلًا.

وفي مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف، جادل جوش كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة يلوهارت للتوكنات غير القابلة للاستبدال، بأن إصدار التذاكر هو حالة الاستخدام الأكثر إلحاحًا للتوكنات غير القابلة للاستبدال. كما سلط المدير التنفيذي الضوء على أنه من خلال الحصول على دليل على أصالة كل تذكرة، سيكون لدى منظمي الحدث آلية دفاع ضد التذاكر المزيفة.