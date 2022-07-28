العقود الآجلة للعملات المشفرة على بورصة شيكاغو التجارية تشهد نشاطًا قياسيًا خلال السوق الهابطة

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 09:55 مساءً - شهدت عقود مشتقات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) التي قدمتها مجموعة بورصة شيكاغو التجارية نشاطًا قياسيًا في الربع الثاني، حيث قدمت دليلًا ملموسًا على أن المتداولين المحترفين كانوا لا يزالون يصلون إلى الأصول الرقمية خلال السوق الهابطة.

كشفت الشركة يوم الخميس أن متوسط ​​الفائدة المفتوحة (OI) اليومية عبر منتجات العملات المشفرة الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية وصل إلى ١٠٦٢٠٠ عقدًا في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. في أسواق العقود الآجلة، تعكس الفائدة المفتوحة العدد الإجمالي لعقود المشتقات التي لم تتم تسويتها.

من حيث متوسط ​​الحجم اليومي، شهدت عقود بيتكوين الآجلة تداول ١٠٧٠٠ عقد في الربع الثاني؛ في حين بلغ الحجم اليومي لإيثريوم ٦١٠٠ عقد.

خلال أسبوع ٢١ يونيو، وصل أصحاب الفائدة المفتوحة (LOIH) الذين يصلون إلى منتجات العملات المشفرة على مجموعة بورصة شيكاغو التجارية إلى ٤٠٤، مما يشير إلى "الاهتمام المتزايد من المؤسسات والمستثمرين الكبار المتطورين"، حسبما قالت الشركة.

على الرغم من التقلبات الشديدة في السوق بالنسبة لعملة بيتكوين وإيثريوم، فإن منتجات العملات المشفرة الآجلة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية كانت "ملاذًا للسيولة المتسقة مع استمرار الحجم ونمو الفائدة المفتوحة للمستثمرين"، حسبما قال تيم ماكورت، الرئيس العالمي للأسهم ومنتجات الفوركس في بورصة شيكاغو التجارية، مضيفًا:

"إن المجموعة المتنوعة من المنتجات، بما في ذلك عقود بيتكوين الصغيرة والعقود الآجلة وخيارات إيثريوم الدقيقة الأصغر حجمًا، توفر مرونة ودقة تداول محسّنة لمجموعة من المشاركين في السوق، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة بالإضافة إلى المتداولين المتطورين والنشطين."

يوم الخميس، كشفت بورصة شيكاغو التجارية أن منتجها مايكرو بيتكوين قد شهد متوسط ​​حجم يومي بلغ ١٧٤٠٠ عقد في الربع الثاني. في حين بلغ الحجم اليومي لعقدها الصغير المكافئ لإيثريوم ٢١٣٠٠.