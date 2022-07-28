زوكربيرغ لم ينزعج من الخسارة البالغة ٢,٨ مليار دولار في قسم الميتافيرس في الربع الثاني

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 08:41 مساءً - سجل فرع الواقع الافتراضي (VR) والميتافيرس "رياليتي لابز" التابع لشركة ميتا خسائر في الربع السابع على التوالي، لكن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لا يزال مستمرًا في الاستثمار في التكنولوجيا، والتي يسميها "فرصة هائلة.

خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من ميتا يوم ٢٧ يوليو، أقر زوكربيرغ أن مثل هذه الخسائر يمكن أن تستمر لعدة سنوات أخرى حتى تنضج تطبيقات الواقع الافتراضي ومنصة الميتافيرس الخاصة بها بما يكفي للاستفادة من "الفرصة الهائلة" التي تبلغ قيمتها "مئات المليارات من الدولارات"

"إن الميتافيرس هو فرصة هائلة لعدد من الأسباب. وأنا أشعر بقوة أكبر الآن أن تطوير هذه المنصات سيفتح مئات المليارات من الدولارات، إن لم يكن التريليونات بمرور الوقت".

وأضاف زوكربيرغ: "من الواضح أن هذه مهمة مكلفة للغاية على مدى السنوات العديدة المقبلة، وأنا واثق من أننا سنكون سعداء لأننا لعبنا دورًا مهمًا في بناء هذا".

تم الكشف عن خسائر التشغيل الممتدة لشركة رياليتي لابز في تقرير أرباح ميتا للربع الثاني من اليوم في وقتٍ سابق من اليوم. وهذه الخسائر ليست غير عادية بالنسبة للأقسام في مرحلة البحث والتطوير.

تقوم شركة رياليتي لابز ببناء تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR) لمساعدة مستخدمي ميتا على الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك الميتافيرس، باستخدام خط أوكيولوس لأجهزة الواقع الافتراضي.

بالإضافة إلى الخسائر، تتجه إيرادات رياليتي لابز إلى الانخفاض منذ عام ٢٠٢١ ويتجه هامش التشغيل الخاص به نحو الانخفاض منذ عام ٢٠٢٠. وقد كانت الإيرادات البالغة ١١,١ مليار دولار ونسبة الهامش البالغة ٢٩٪ المُعلن عنها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ هي الأدنى خلال الأرباع السبعة الماضية.

حيث سجلت رياليتي لابز خسائر بقيمة ٢,٩ مليار دولار في الربع الأول.

أشار زوكربيرغ أيضًا إلى أن "البيئة الكلية الصعبة" يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخسائر.

حيث قال إن الوضع الاقتصادي الآن أسوأ مما كان عليه قبل ربع سنة، وتؤيد رأيه حقيقة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار ٠,٧٥ نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي يوم ٢٧ يوليو قبل إجراء مكالمة أرباح ميتا، مضيفًا:

"يبدو أننا دخلنا في حالة ركود اقتصادي سيكون له تأثير واسع على أعمال الإعلانات الرقمية. وفي هذه البيئة، نركز على القيام باستثمار طويل الأجل من شأنه أن يجعلنا أقوى."

وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية، فإن زوكربيرغ واثق من أن شركته والشركات التابعة لها ستخرج من الانكماش الاقتصادي الحالي "كمنظمة أقوى وأكثر انضباطًا".

وقد عزا هذه الثقة إلى الاستثمارات التي تقوم بها شركته الآن لضمان قدرتها على البقاء رائدة في صناعة قد تمر بمرحلة تحول لاستيعاب المزيد من منصات الميتافيرس.