تيثر تقول إنها لا تمتلك أي أوراق تجارية صينية، وتنفي تعرضها بنسبة ٨٥٪

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 08:41 مساءً - كررت شركة إصدار العملات المستقرة "تيثر" أن الشركة تخطط للتخلص تمامًا من الدعم الورقي التجاري لعملة USDT المستقرة بالدولار الأمريكي.

ففي مدونة يوم الأربعاء، قالت تيثر إنها "لا تحتفظ بأوراق تجارية صينية اعتبارًا من اليوم"، بينما تم خفض إجمالي تعرضها للأوراق التجارية إلى ٣,٧ مليارات دولار من ٣٠ مليار دولار قبل عام واحد.

وبحلول أواخر أغسطس ٢٠٢٢، قالت تيثر إنها تخطط لتقليل التعرض للورق التجاري إلى ما يصل إلى ٢٠٠ مليون دولار، مستهدفةً حيازة الأوراق التجارية الصفرية بحلول نهاية أكتوبر، حسبما جاء في البيان.

“تواصل تيثر ضمان أن لديها محفظة متنوعة مع حدود للتعرض للمصدرين الفرديين أو الأصول. وقالت الشركة إن تقليص حجم الأوراق التجارية هو التزام تجاه مجتمعها.

جاء هذا المنشور ردًا على الإشاعات المغرضة المستمر حول تيثر، مع بعض التقارير التي تزعم أن محفظة تيثر الورقية التجارية مدعومة بنسبة ٨٥٪ بأوراق تجارية صينية أو آسيوية. نفت تيثر سابقًا التقارير في منتصف يونيو، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم "كاذبة تمامًا.

وفي أحدث منشور على المدونة، أشارت تيثر إلى أن التقارير الخاطئة تشكل "أكبر تهديد لصناعة العملات المشفرة الموجودة حاليًا"، مضيفًا: