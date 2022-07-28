تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 08:41 مساءً - منذ 22 ساعة
قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألغوراند، ستيفن كوكينوس، إنه سيبقى مستشارًا أول وسيشارك في "المشاريع الرئيسية" المتعلقة بتبني التوسع حتى عام ٢٠٢٣
أعلن ستيفن كوكينوس، الرئيس التنفيذي لبروتوكول بلوكتشين ألغوراند، أنه سيترك منصبه للتركيز على المشاريع المتعلقة بتبني التوسع.
ففي موضوع نُشر يوم الأربعاء على تويتر، قال كوكينوس إنه سينتقل من منصبه في ألغوراند، حيث عمل كرئيس تنفيذي اعتبارًا من أكتوبر ٢٠١٨ بعد ترك شركة فيوز لتطوير البرمجيات. ووفقًا لألغوراند، سيبقى كوكينوس في الشركة كمستشار أول يشارك في "المشاريع الرئيسية" حتى عام ٢٠٢٣ بينما سيعمل الرئيس التنفيذي السابق للعمليات دبليو شون فورد كمدير تنفيذي مؤقت.
حيث قال مؤسس ألغوراند "سيلفيو ميكالي": "لعب [كوكينوس] دورًا أساسيًا في النجاح الأولي لأعمالنا، ونحن نقدر التزامه بالانتقال السلس". "شون في وضع جيد للشراكة معي للحفاظ على سير عمليات الشركة كالمعتاد، ولمساعدتنا في نقل ألغوراند إلى المرحلة التالية من النمو."
لا يبدو أن سعر توكن ألغوراند (ALGO) قد تأثر بالإعلان، حيث ارتفع أقل من ١٪ في الساعة الماضية ليصل إلى ٠,٣١ دولار في وقت كتابة المقالة. انخفض سعر ALGO بنسبة ٨٧٪ تقريبًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢,٣٧ دولار في سبتمبر ٢٠٢١.
كانت هذه تفاصيل خبر ستيفن كوكينوس ينتقل إلى دوره الاستشاري في شركة ألغوراند حيث تقوم الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي المؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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