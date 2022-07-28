عملة بيتكوين ترتفع إلى ما يزيد عن ٢٢,٢ ألف دولار مع تصويت الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 08:41 مساءً - ارتفعت بيتكوين (BTC) أكثر من ٢٢٠٠٠ دولار يوم ٢٧ يوليو بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسن زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الاحتياطي الفيدرالي: "الأمر مناسب" لمواصلة الارتفاع بعد يوليو

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يتفاعل بشكل إيجابي مع التأكيد على أن لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) قد صوتت بالإجماع على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ٧٥ نقطة أساس.

حيث ذكر بيان صحفي أن "اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل ٢٪ على المدى الطويل".

"دعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى ٢-١/‏٤ إلى ٢-١/‏٢٪ وتتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة".

توقعت الأسواق بالفعل أن ٧٥ نقطة أساس ستكون الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أخذ المعلقون في الاعتبار بشكل متزايد الآثار المترتبة على عمل البنك المركزي لتحقيق التوازن بين ترويض التضخم وتجنب الركود في المستقبل.

حيث صرح ديفيد روزنبرغ، مؤسس ورئيس روزنبرغ ريسرش آند أسوشيتس، في اليوم السابق: "راقبوا بينما يتخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التوجيهات الآجلة والتزامات سعر الفائدة ويتبنى الاعتماد على البيانات. تنتهي دورة الارتفاعات هذه في الساعة ٢ ظهر الغد. فلتشتروا السندات".

بالنظر إلى أبعد من ذلك، توقع ديفيد هانتر، محلل الاقتصاد الكلي في وول ستريت، استمرار تخفيف الأصول الخطرة. كان الأمر الأكثر صلة هو الرهان على أن المستويات المنخفضة الأخيرة لن تتكرر، وهي نعمة محتملة للمضاربين على ارتفاع بيتكوين نظرًا لارتباط العملة المشفرة المستمر بأسواق الأسهم.

حيث قال لمتابعي تويتر: "بغض النظر عما يقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم (٧٥ أو ١٠٠ نقطة أساس)، فإن السوق مهيأة للتحرك صعوديًا إلى إس وبي ٤١٥٠-٤٢٠٠ ثم ربما يحدث تراجع حاد وقصير إلى ٣٨٠٠ قبل أن يحدث ارتفاع أكبر وأكثر استدامة إلى ٦٠٠٠.

"من غير المرجح أن تقطع السوق أدنى مستوياتها في يونيو".

في وقت كتابة هذه المقالة، تميز التقلبات بالأسواق الفورية حيث يتقلب زوج بيتكوين مقابل الدولار حول ٢٢٠٠٠ دولار. كان من المقرر أن يبدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في وقت كتابة هذه المقالة، وكانت لغته مناسبة لإضافة المزيد من الرؤوس أو الرياح الخلفية إلى مسار السوق.

حيث أكد البيان الصحفي: "بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو".

المتداولون يراهنون على زيادة بيتكوين

في غضون ذلك، كان تحليل إعداد السوق واضحًا بين المتداولين.

حيث أشار المحلل ديلان ليكلير إلى أن الصفقات الطويلة مبنية على بورصة المشتقات إف تي إكس في الساعات التي سبقت القرار.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق، كان يُنظر إلى المعنويات المؤسسية على أنها تتحسن خلال النصف الثاني من شهر يوليو، وذلك وفقًا لبحث أجرته شركة التحليلات أركان ريسرش.

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