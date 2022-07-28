مدير صندوق النقد الدولي: العملات المستقرة المدعومة من الخوارزميات وغير النقدية ستواجه صعوبات في المستقبل

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 09:52 صباحاً - يعتقد مدير أسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي (IMF) أنه قد يكون هناك المزيد من الإخفاقات في "عروض العملات"، بما في ذلك العملات المستقرة الخوارزمية وسط شتاء العملات المشفرة المستمر.

ففي مقابلة مع ياهو فاينانس يوم ٢٧ يوليو، صرح توبياس أدريان، مدير الأسواق النقدية ورأس المال لصندوق النقد الدولي أنه قد يكون هناك المزيد من الإخفاقات في بعض عروض العملات، ولا سيما العملات المستقرة الخوارزمية:

"يمكننا أن نرى المزيد من عمليات البيع، سواء في الأصول المشفرة أو في أسواق الأصول الخطرة، مثل الأسهم... وقد يكون هناك المزيد من الإخفاقات في بعض عروض العملات - على وجه الخصوص، بعض العملات المستقرة الخوارزمية التي تضررت بشدة، وهناك عملات أخرى يمكن أن تفشل".

أشار مدير صندوق النقد الدولي أيضًا يوم الأربعاء إلى أنه رأى "بعض نقاط الضعف" لبعض العملات المستقرة المدعومة رسميًا، مشيرًا إلى تيثر، والتي يدعي أنها ليست "مدعومة بنسبة واحد لواحد" بالدولار الأمريكي (USD).

ذكر أدريان أيضًا أن العملات المستقرة تحتاج إلى "نهج تنظيمي عالمي" لحماية المستثمرين بشكل أفضل. حيث صرح أدريان أنه في حين أنه سيكون من الصعب تقييم إذا ما كانت كل عملة مشفرة تشكل أوراقًا مالية أم لا، يجب على الجهات التنظيمية التركيز أولًا على ضمان قيام بورصات العملات المشفرة ومزودي خدمات المحافظ ببذل العناية الواجبة بشأن العملات قبل تسويقها.

تيرا يو إس دي (UST)، المعروفة الآن باسم تيرا كلاسيك يو إس دي، هي أكثر العملات المستقرة الخوارزمية التي فقدت سعرها، مما قضى على ٤٠ مليار دولار من القيمة السوقية في مايو، ويبلغ سعرها حاليًا ٠,٠٤ دولار أمريكي.

كما انخفضت العملة المستقرة الخوارزمية USDD من ترون إلى ٠,٩١ دولار في يونيو، لكنها استعادت ربط سعرها بعد إضافة ٧٠٠ مليون دولار أمريكي إلى احتياطياتها.

كما انهارت عملة DEI المستقرة لشركة ديوس فاينانس في مايو وتستقر حاليًا عند ٠,١٨ دولار.