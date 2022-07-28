لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد ميتا بسبب محاولة احتكار الميتافيرس

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 09:52 صباحاً - رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أو FTC، دعوى قضائية ضد ميتا والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في محاولة لمنع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من "هدفه النهائي المتمثل في امتلاك" الميتافيرس "بالكامل."

ففي شكوى تم تقديمها في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا يوم الأربعاء، زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن الاستحواذ المحتمل لشركة ميتا وزوكربيرغ على شركة الواقع الافتراضي "ويذين Within" وتطبيق اللياقة البدنية الخاص بها "سوبرناتشورال Supernatural" هو أمر غير قانوني وفقًا لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية وطريقة لشركة وسائل التواصل الاجتماعي "لشراء الطريق إلى القمة" بدلًا من "التنافس على المزايا". وقد زعمت الشكوى أنه في ظل إدارة زوكربيرغ، كانت ميتا "مشاركًا محتملًا في سوق تطبيقات اللياقة البدنية للواقع الافتراضي "مع الموارد اللازمة لتطوير التطبيق الخاص بها، ولكنها اختارت بدلًا من ذلك امتلاك سوبرناتشورال عن طريق شراء "ويذين". ويُزعم أن هذه الخطوة ستعيق "الابتكار المستقبلي والتنافس النزيه" بين الشركات في الولايات المتحدة.

حيث قالت الشكوى: "حسبما تدرك ميتا تمامًا، يمكن أن تؤدي تأثيرات الشبكة على منصة رقمية إلى زيادة قوة المنصة - وإضعاف منافسيها وجعلهم أقل قدرة على المنافسة بجدية - حيث تكسب المزيد من المستخدمين والمحتوى والمطورين". "يؤدي الاستحواذ على مستخدمين ومحتوى ومطورين جدد إلى تغذية بعضها البعض، مما يؤدي إلى إنشاء دورة ذاتية التعزيز تعزز الريادة المبكرة للشركة. كما يمكن أن تحفز ديناميكية السوق هذه الشركات على المنافسة بقوة بطرق مفيدة عن طريق، على سبيل المثال، إضافة ميزات منتجات مفيدة أو تعيين موظفين إضافيين".

كذلك قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إنها تخطط لمنع استحواذ ميتا على "ويذين" في محاولة لتعزيز المنافسة ومساعدة المستهلكين:

"من المحتمل أن يكون مجرد احتمال دخول ميتا قد أثر على المنافسة في سوق تطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي. وإذا سُمح لشركة ميتا بشراء "ويذين"، فسوف يتضاءل هذا الضغط التنافسي".

إن تحرك ميتا نحو الاستحواذ على أي تهديدات محتملة لخطها النهائي المزعوم ليس بالأمر الجديد. ففي عام ٢٠٢٠، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى ضد فيسبوك - قبل تغيير علامتها التجارية إلى ميتا - بسبب "السلوك المضاد للمنافسة" لاستحواذها على واتساب بقيمة ١٩ مليار دولار في عام ٢٠١٤ وشراء ١ مليار دولار من إنستغرام في عام ٢٠١٢، مشيرة إلى مخاوف مماثلة بشأن خنق الابتكار. كان كلا التطبيقين، اللذين يتعاملان مع خدمات المراسلة ومشاركة الصور، على التوالي، من المنافسين المزعومين لتطبيق فيسبوك ماسنجر والمنصة الرئيسية.

حيث قالت لجنة التجارة الفيدرالية في ذلك الوقت إن "استحواذ فيسبوك على إنستغرام مقابل ١ مليار دولار في أبريل ٢٠١٢ يُزعم أنه يعمل على تحييد التهديد المباشر الذي يمثله إنستغرام ويجعل من الصعب على منافس آخر على الشبكات الاجتماعية الشخصية تحقيق الحجم". "يُزعم أن استحواذها على واتساب يحيد احتمالية أن واتساب نفسها قد تهدد احتكار فيسبوك للشبكات الاجتماعية الشخصية وتضمن أن أي تهديد مستقبلي سيواجه صعوبة أكبر في اكتساب نطاق في رسائل الهاتف المحمول."

منذ إعادة تسمية فيسبوك إلى ميتا في أكتوبر ٢٠٢١، أعلنت شركة وسائل التواصل الاجتماعي عن العديد من المبادرات التي تركز على التوسع في الميتافيرس، بما في ذلك احتمال إطلاق منصة مدفوعات مع دعم العملات المشفرة. وفي مايو، افتتحت ميتا متجرًا في العالم الواقعي في منطقة خليج سان فرانسيسكو لبيع الأجهزة لمجال الواقع الافتراضي.

وما لم تمنع المحكمة ميتا من الاستحواذ على شركة "ويذين" ، فمن المرجح أن يتم البيع يوم ١ أغسطس وفقًا للشكوى.