مديرةٌ تنفيذية في تشك أوت دوت كوم: التثقيف حول مدفوعات العملات المشفرة سيؤدي إلى تبني جماعي

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 02:41 صباحاً - قالت جيس هولغريف، رئيس إستراتيجية العملات المشفرة في تشك أوت دوت كوم، إنه بينما أعربت العديد من الشركات عن اهتمامها بدمج مدفوعات العملات المشفرة، لا تزال هناك تحديات فيما يتعلق بفهم المجال.

ففي حديثها إلى كوينتيليغراف، تحدثت هولغريف عن فوائد وتحديات قبول العملات المشفرة للتجار وشاركت أفكارها حول ما يمكن أن يشعل ويعزز التبني السائد لمدفوعات العملات المشفرة.

حيث أوضحت هولغريف أن تكامل المدفوعات المشفرة يؤدي إلى زيادة الأمان والسرعة والكفاءة. وقالت إنه يمكن أن يحل محل أنظمة الدفع التقليدية المكدسة بالوسطاء والرسوم الباهظة والتأخير في السداد ومخاطر الاحتيال.

إلى جانب الفوائد، أوضحت هولغريف أن هناك أيضًا تحديات للشركات من حيث فهم كيفية حساب قبول العملات المشفرة، وتعلم كيفية تأمين الوصاية على أرباح العملة المشفرة، وإدارة تقلب الأسعار، والتقدم بطلب للحصول على الضرائب. وبسبب ذلك، أوضحت المسؤولة التنفيذية أن الشركات تختار الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الدفع بالعملات المشفرة. حيث قالت:

"يقبل التجار مدفوعات العملات المشفرة على نحو متزايد عبر جهات خارجية تقوم بتحويلها إلى عملات ورقية حتى لا يتحمل التاجر مخاطر تقلب الأسعار مقابل نفقاتهم."

إلى جانب ذلك، أشار المدير التنفيذي للمدفوعات إلى أنه من بين المسؤولين الماليين الذين تحدثوا معهم في أحد الاستطلاعات الأخيرة لشركاتهم، فإن السبب الرئيسي لعدم قبول العملات المشفرة داخل شركاتهم هو عدم اليقين التنظيمي المحيط بالمجال.

في هذا الصدد، ذكر هولغريف أن هناك أيضًا الكثير من المعلومات الخاطئة في المجال وأن تعليم اللاعبين الكبار سيكون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم لاعتماد العملات المشفرة كوسيلة للدفع. حيث قالت:

"من خلال تثقيف هؤلاء اللاعبين الكبار حول مزايا وحالات استخدام العملات المشفرة، يمكننا تغيير الاتجاهات، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم دمج العملات المشفرة في أعمالهم بطريقة مفيدة."

وهي تعتقد أيضًا أنه لكي يتنافس العملات المشفرة مع طرق الدفع الأخرى، هناك حاجة لتطوير تجربة مستخدم أكثر سلاسة للمستهلكين والتجار.