منصة نطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال "أنستوبابل دومين" تجمع ٦٥ مليون دولار من السلسلة أ مع تقييم ١ مليار دولار

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 02:41 صباحاً - يوم الأربعاء، أعلنت منصة نطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) "أنستوبابل دومين" أنها أغلقت جولة تمويل بقيمة ٦٥ مليون دولار من السلسلة أ بقيمة ١ مليار دولار.

يشمل المستثمرون البارزون في الصفقة بانتيرا كابيتال ومايفيلد وغاينجلز وألكيمي فنتشرز وريدبيرد فنتشرز وسبارتان غروب وأوكي جي إنفستمنتس وبوليغون وكوين دي سي إكس وكوين غيكو ووي ٣ سنديكيت ورينففول كابيتال وبرودهيفن وإي إل فنتشرز وهاردياكا وساوند ميديا فنتشرز وبوست في سي ودريبر أسوشيتس. حيث قالت شركة أنستوبابل إنها ستستخدم رأس المال الجديد لتغذية ابتكار المنتجات وتنمية الشراكات في مجال ويب ٣.

تقدم أنستوبابل دومين نطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال، وهي مجموعات من العقود الذكية قائمة على شبكة بلوكتشين عامة تمنح المستخدمين التحكم في بياناتهم المخزنة. تمكّن نطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال المستخدمين من إرسال أو استقبال العملات المشفرة والتفاعل مع التطبيقات اللامركزية بدلًا من عناوين محافظهم. يلزم دفع رسوم مقدمة لمرة واحدة لفتح نطاق الشخص مدى الحياة، دون الحاجة إلى مدفوعات تجديد أخرى.

منذ إنشائها في عام ٢٠١٨، سجلت أنستوبابل دومين ٢,٥ مليون نطاق متكامل مع أكثر من ١٥٠ تطبيق ويب ٣ وأكثر من ٨٠ محفظة وبورصة. وتدعي الشركة أنها أقامت أكثر من ٣٠٠ شراكة مع شركات ويب ٣ الرائدة مثل بوليغون وبلوكتشين دوت كوم ومون باي. وقد حققت الشركة ما يقرب من ٨٠ مليون دولار من المبيعات على مدى السنوات الثلاث الماضية.

حيث شبه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنستوبابل دومين نطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال بنمو الاقتصاد الرقمي. وقال إنه "نظرًا لأن الاقتصاد الرقمي أصبح جزءًا أكبر من حياتنا، فقد حان الوقت للناس لامتلاك هويتهم على الإنترنت"، مضيفًا: