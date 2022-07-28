كاثي وود تبيع أسهم كوين بيز وسط مزاعم تداول من الداخل

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 12:48 صباحاً - قام أحد أكبر المساهمين في بورصة العملات المشفرة كوين بيز بالتخلي عن كمية هائلة من الأسهم حيث ورد أن الجهات التنظيمية تحقق في الشركة بشأن تداول داخلي مزعوم.

حيث باعت شركة الاستثمار آرك إنفست مانجمنت التابعة لكاثي وود ما مجموعه أكثر من ١,٤ مليون سهم من كوين بيز (COIN)، وفقًا للمعلومات التجارية اليومية من آرك يوم ٢٦ يوليو.

وتضمنت عملية البيع ثلاثة صناديق آرك المتداولة في البورصة (ETF)، بما في ذلك آرك إنوفيشن إي تي إف (ARKK)، والتي أفرغت ما مجموعه ١١٣٣٤٩٥ سهمًا، أو ٠,٦٪ من إجمالي أصول الصندوق المتداول بالبورصة. في حين باع صندوق آرك نكست جنيريشن إنترنت وآرك فاينتك إنوفيشن ١٧٤٦١١ و١١٠٢١٨ سهمًا من أسهم COIN على التوالي. واستنادًا إلى سعر إغلاق يوم الثلاثاء، بلغت قيمة الأسهم المباعة أكثر بقليل من ٧٥ مليون دولار.

أغلق سهم كوين بيز عند ٥٢,٩ دولارًا يوم الثلاثاء، وفقد ٢١٪ من قيمته وسط البيع. فبعد ظهور بعض علامات الانتعاش في منتصف يوليو، كان سهم كوين بيز ينخفض ​​حيث ألقت سلطات الولايات المتحدة القبض على مسؤول تنفيذي سابق في كوين بيز غلوبال يوم ٢١ يوليو بتهمة التداول من الداخل. ومنذ وصوله إلى ٧٧,٣ دولارًا يوم الجمعة، فقد سهم كوين بيز حوالي ٣٢٪ في وقت كتابة هذه السطور، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

مخطط سعر COIN لمدة ٣٠ يومًا. المصدر: تريدينغ فيو

جاء البيع بعد أن عززت آرك بشكل مطرد مخزونها من العملات هذا العام، حيث اشترت ٥٤٦٥٧٩ سهمًا في كوين بيز في مايو على الرغم من انخفاض أسهم كوين بيز. وكانت شركة الاستثمار تشتري بنشاط أسهم كوين بيز بعد فترة وجيزة من طرح كوين بيز لسهمها العام الماضي، حيث جمعت حوالي ٧٥٠ ألف سهم في أبريل ٢٠٢٢. وقد افتتح السهم في الأصل عند ٣٥٠ دولارًا.