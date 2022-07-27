البورصة اللامركزية "بانغولين" القائمة على أفالانش من المقرر أن تنطلق لأول مرة على بلوكتشين فلير

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 09:55 مساءً - ستنطلق بانغولين، وهي بورصة لامركزية (DEX) قائمة على شبكة أفالانش، على شبكة بلوكتشين من الطبقة ١ فلير. تشتهر فلير بحلول التشغيل البيني وتأمل بانغولين في استخدام التكنولوجيا الأساسية للوصول إلى شبكات بلوكتشين الجديدة.

ومع انتقالها إلى بلوكتشين فلير، ستتمكن بانغولين من رؤية أزواج التوكنات الجديدة عبر السلسلة، وتقديم وظائف المبادلة داخل التطبيق اللامركزي لمشاريع الشركاء، وسيولة تمهيدية للشبكة. ركزت منصة بلوكتشين من الطبقة ١ تركيزًا خاصًا على قابلية التشغيل البيني، مما سمح للمشروعات على المنصة بالاتصال والتفاعل مع شبكات بلوكتشين المتعددة.

ويمكن لبانغولين تقديم ميزات البورصات اللامركزية كخدمة لأي تطبيق قائم على فلير يريد دمج مقايضات التوكنات المباشرة في تجربة المستخدم الخاصة بها.

هناك مشكلة أخرى مهيمنة في سوق التمويل اللامركزي (DeFi) وهي الانهيار الأخير بين شركات الإقراض المركزية للعملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة المستثمرين لمليارات الدولارات. حيث صرح جاستن تروليب، الرئيس التنفيذي لشركة بانغولين، لكوينتيليغراف أن المشكلات الأخيرة حدثت بسبب الغطرسة والمواقف غير المستدامة من قبل الحيتان المترابطة، وأن بانغولين ستضمن عدم حدوث مثل هذه الأحداث على منصتها. وأوضح قائلًا:

"يكمن جمال التمويل اللامركزي في أنه بمجرد أن تكون الأموال في عقد ذكي، لا يوجد غطاء من السرية حول مكان وجود هذه الأموال وما يتم استخدامها من أجله. ونحن نتعامل مع أمان مستخدمينا على محمل الجد ونوفر شفافية كاملة جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الكبرى في عمليات التدقيق لأي عقود ذكية تم نشرها حديثًا".

ستكون بورصة بانغولين اللامركزية قادرًا على تبديل أي توكن تم ربطه بفلير، بغض النظر عما إذا كان لديه إمكانيات عقد ذكي، وذلك باستخدام FAssets وLayerCake، وهما حلا التشغيل البيني اللذان توفرهما شبكة فلير.

يُنظر إلى قابلية التشغيل البيني على أنها مستقبل التمويل اللامركزي، حيث يتوقع العديد من خبراء السوق وخبراء ويب ٣ أن تكون المشاريع التي تدعم المنصات المتعددة هي العمود الفقري للجيل القادم من مشاريع التمويل اللامركزي وويب ٣.