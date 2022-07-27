بيتكوين تتعامل مع تحديات فريدة في الأسواق الناشئة

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 08:41 مساءً - كان اعتماد بيتكوين (BTC) في الأسواق الناشئة نقطة محورية في اليوم الأول من حدث اقتصاد بلوكتشين في إسطنبول، مع دعوات للتركيز على استخدام بيتكوين لكل حالة على حدة لزيادة وصولها إلى أقصى حد.

وتشهد القمة التي تستمر يومين التقارب المتحدثين البارزين من النظام البيئي للعملات المشفرة مع مايكل سايلور، مؤيد بيتكوين من مايكروستراتيجي، على قائمة اجلسات المناقشة في حدث هذا العام.

التقى كوينتيليغراف بن كاسلين، نائب رئيس السوق العالمية والاتصالات في بورصة العملات المشفرة AAX، لاستكشاف بعض المفاهيم بعد خطابه الرئيسي حول ساتوشي ستاندرد والأسواق الناشئة.

ويعتقد كاسلين أن التركيز القائم على المنطق على الأسواق الناشئة أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى أنها تتكون من حوالي ستة مليارات شخص يمثلون ٨٥٪ من سكان العالم. كما تساءل عن فكرة التبني الجماعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن البلدان المختلفة تواجه حقائق مختلفة بشكل جذري:

"الناس في نيجيريا يتعاملون مع نظام مصرفي معقد للغاية لا يساعدهم في الواقع. وربما تكون الحكومة قد أطلقت مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي لكنه ليس مثيرًا للاهتمام. بل يهتم الناس ببيتكوين، ويهتم الناس بالأموال غير الحكومية".

كما سلط كاسلين الضوء أيضًا على مثال آخر من أفغانستان، حيث تصدرت رويا محبوب عناوين الصحف من خلال دفع رواتب موظفيها في شركة سيتادل سوفتوير كمباني الأفغانية في بيتكوين كحل للعقبات التي تواجهها النساء في هذا البلد في الوصول إلى الحسابات المصرفية.

تقدم الأسواق الناشئة أيضًا تحديًا فريدًا حيث تكافح شركات العملات المشفرة ومقدمو الخدمات مع الأشخاص الذين ليسوا على دراية ببروتوكولات بيتكوين أو العملات المستقرة أو التمويل اللامركزي (DeFi). وغالبًا ما يكون التركيز على التحديات الفريدة لبلد أو مجموعة من الناس هو الدافع الرئيسي للتبني:

"أنت خائف من حكومتك؟ حسنًا، ربما تكون بيتكوين مفيدة لك. وإذا كان التحدي الذي تواجهه هو أن عملتك المحلية سيئة لأنها منخفضة الجودة، فربما تكون هناك محادثة مختلفة حول بيتكوين يمكننا إجراؤها".

يعتقد كاسلين أن مجال العملات المشفرة قد انتقل من المرحلة الناشئة التي استمرت لعقد من الزمن من دورة حياتها من عام ٢٠٠٩ وعام ٢٠١٩. ووجه أوجه الشبه إلى الأيام الأولى للإنترنت، عندما سخر جيف بيزوس في البداية من متجر الكتب عبر الإنترنت، والذي أصبح في النهاية متجر أمازون الحالي المنتشر في كل مكان.

ويعتقد كاسلين أن الانتقال إلى مرحلة التبني يستدعي تشكيل صناعة العملات المشفرة. إن اضطراب السوق الأخير، الذي تفاقم بسبب انهيار نظام تيرا (LUNA) - الذي أعيدت تسميته الآن إلى نظام تيرا كلاسيك (LUNC) البيئي وفشل حفنة من مقرضي العملات المشفرة وصناديق التحوط، ينتقص من الأهمية والمنفعة الأكبر للمجال:

"إذا كانت بيتكوين لا تساعد النساء في أفغانستان، أو الناس في كوبا، أو المجتمعات غير المصرفية في نيجيريا، فإن بيتكوين ليست مثيرة للاهتمام."

تدعم البيانات الواردة من تشيناليسيس تأكيد كاسلين أن الأسواق الناشئة تركز بشكل أكبر على العملات المشفرة "القديمة" مثل بيتكوين، بينما دفع المستثمرون المؤسسيون من الاقتصادات الكبرى الاستثمار الأخير في الأصول والمنتجات الأكثر تعقيدًا التي يدعمها التمويل اللامركزي.