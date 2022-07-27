مجلس العملات المشفرة للابتكار يقوم بتعيين مطلعين حكوميين لبناء فريق القيادة

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 12:48 مساءً - قام مجلس العملات المشفرة للابتكار، أو CCI، وهو مجموعة مناصرة للعملات المشفرة تنشئ حوارات مع الحكومات والوكالات التنظيمية حول فوائد العملات المشفرة، بتعيين خبيرين جديدين من ذوي الخبرة في السياسة المالية التنظيمية في الولايات المتحدة.

ففي إعلان صدر يوم الثلاثاء، قال المجلس إن ليندا جينغ، وهي موظفة سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، وبريت كويك، وهي نائبة رئيس الأركان السابق لرئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الفخري سبنسر باشوس، ستنضمان إلى المجلس لدعم سياسته وفريق الشؤون التنظيمية به. وستكون جينغ كبيرة المسؤولين التنظيميين العالميين في المجلس وكذلك المستشار العام، بعد أن عملت سابقًا في منصب مماثل في كونسورتيوم سنتر الذي أسسته شركة سيركل وكوين بيز، بينما ستنضم كويك كرئيس للشؤون الحكومية في مجلس العملات المشفرة للابتكار لأمريكا الشمالية.

تم تشكيل مجلس العملات المشفرة للابتكار في أبريل ٢٠٢١، ومن بين مؤيديه تأتي كوين بيز وجيميني وفيديليتي ديجيتال أسيتس وبارادايم وريبيت كابيتال وأندريسن هورويتز وبلوك. انضمت شيلا وارين، الرئيسة السابقة لتقنية بلوكتشين وتكنولوجيا السجلات الموزعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى مجلس العملات المشفرة للابتكار كرئيسة تنفيذية في فبراير. منذ ذلك الوقت، أعلن المجلس أن السيناتور الأمريكي السابق كوري غاردنر سيتولى منصبًا في فريق قيادة مجموعة الدعوة.

ووفقًا للمجلس، فقد كان تركيزه الحالي على دعم المشرعين في القضايا المتعلقة بالتهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة، وقانون أسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة، أو قانون MiCA، الذي يهدف إلى مواءمة اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتشريعات المقدمة بشأن الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.