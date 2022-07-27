كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا تُطلق دورة دراسية عبر الإنترنت للحصول على شهادة في الأعمال التجارية بالميتافيرس

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 12:48 مساءً - أعلنت كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا يوم الثلاثاء أن معهد أريستي للتعليم التنفيذي سيطلق برنامج شهادة بعنوان "الأعمال التجارية في اقتصاد الميتافيرس". وسيتم تدريس الدورة التي مدتها ستة أسابيع عبر الإنترنت مع كمٍ كبير من الانغماس.

تعاونت وارتون، وهي إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم، مع شركة الاستشارات بريزم غروب لتصميم الدورة، والتي ستتضمن أكثر من ٥٠ محاضرة من قبل أعضاء هيئة التدريس وممثلي الصناعة، بالإضافة إلى ست دراسات حالة. سيأتي المتحدثون الضيوف من أدوبي وأنيموكا براندز وآر/جي إيه وآر إل واي نتورك وسيكوند لايف وذا نيويورك تايمز وذا وول ستريت جورنال، من بين مؤسسات أخرى.

حيث قال المدير الأكاديمي للبرنامج، البروفيسور كيفين ويرباخ، في بيان:

"إن الميتافيرس هو ظاهرة كبيرة وواسعة لا تزال غير مفهومة بشكل جيد. ونحن نأمل في تزويد قادة الأعمال والاستشاريين ورجال الأعمال بفهم الفرص الوشيكة التي يجلبها الميتافيرس".

ستبدأ الدفعة الأولى من الطلاب يوم ١٢ سبتمبر، ومن المتوقع أن يقضوا ٨-١٠ ساعات في الأسبوع في دراستهم، بتكلفة ٤٥٠٠ دولار. وستقبل الكلية الدفع بالعملات المشفرة، كما فعلت العام الماضي في الدورة التدريبية عبر الإنترنت "اقتصاديات بلوكتشين والأصول الرقمية"، والتي استمرت أيضًا لمدة ستة أسابيع وبتكلفة ٣٨٠٠ دولار. تدير وارتون أيضًا مختبر ستيفنز سنتر بلوكتشين وتقدم دورة تمهيدية مجانية حول العملات المشفرة وبلوكتشين على موقع كورسيرا.

كذلك تقبل جامعة بنسلفانيا التبرعات بالعملات المشفرة أيضًا، بحد أدنى ١٠٠٠٠ دولار. حيث تلقت وارتون تبرعًا بقيمة ٥ ملايين دولار في شكل عملات مشفرة في عام ٢٠٢١، والتي حولتها على الفور إلى عملة ورقية. وكانت قيمة هدية بيتكوين (BTC) لتبلغ أقل إلى حدٍ ما من ٢,٥ مليون دولار اليوم.

وفقًا لوارتون، سيكون الميتافيرس سوقًا بقيمة ١٣ تريليونات دولار مع ٥ مليارات مستخدم بحلول عام ٢٠٣٠. وادعت وارتون أنها أول كلية رائدة تقدم دورة تدريبية حول الميتافيرس.