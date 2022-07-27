سعر سولانا يتطلع إلى الارتفاع بنسبة ٤٠٪ في أغسطس على الرغم من الإشارات الهبوطية طويلة المدى

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 12:48 مساءً - انخفض سعر سولانا (SOL) إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين عند حوالي ٣٥,٥٠ دولارًا يوم ٢٦ يوليو، مما يعكس التحركات السلبية في أماكن أخرى في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، تشير البيانات الفنية إلى أن سعر سولانا يغازل احتمالات ارتفاعه بنسبة ٤٠٪ في أغسطس.

سعر SOL يسجّل نقطة انعطاف رئيسية

من المفارقات أن الإعداد الصعودي لسولانا ينبثق من نموذج استمراري هبوطي كلاسيكي.

على المخطط البياني اليومي، يتوحد سعر SOL داخل ما يبدو أنه "علم هابط"، وهو نمط تقني يتطور خلال الاتجاه الهبوطي ويتم حله بعد خروج الأداة منه مع مزيد من الانخفاضات في الأسعار.

ولم يحدث انهيار العلم الهبوطي المزعوم بعد. بدلًا من ذلك، تمسك سعر SOL بخط الاتجاه السفلي كدعم، مما يزيد من احتمالات حدوث ارتداد حاد نحو خط الاتجاه العلوي، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج سولانا مقابل الدولار يظهر "علم هبوطي". المصدر: تريدينغ فيو

يعرّض إعداد الارتداد SOL لارتفاع محتمل نحو ٤٩,٥٠ دولارًا في أغسطس، بزيادة ٤٠٪ عن سعر ٢٦ يوليو. كان المستوى ٤٩ - ٥٠ دولارًا بمثابة دعم ومقاومة في مايو.

أداء شبكة سولانا لا يزال مصدر قلق - باحث

سيكون الارتداد المحتمل للعلم الهبوطي بمثابة راحة مؤقتة للمضاربين على صعود سولانا، بالنظر إلى أن التحيز العام لـ SOL لا يزال منحرفًا إلى الجانب السفلي.

وقد أدت القوى الكلية مثل السياسات النقدية المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وانهيار مشروع تيرا (LUNA) - الذي أعيدت تسميته الآن باسم تيرا كلاسيك (LUNC) - إلى انهيار سوق العملات المشفرة. نتيجة لذلك، عانت سولانا، مثل أي أصل آخر محفوف بالمخاطر، من انخفاضات عبر مقاييس الاستخدام المالي والشبكات في عام ٢٠٢٢.

على سبيل المثال، انخفض متوسط ​​عدد المعاملات اليومية على قمة بلوكتشين سولانا بنسبة ١٧,٦٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ مقابل الربع السابق، وفقًا لبيانات من شركة مساري.

وفي الوقت نفسه، انخفضت إيرادات شركة سولانا بنسبة ٤٤,٤٪ على أساس ربع سنوي (أيضًا بسبب الانقطاعات المتكررة للشبكة).

نظرة مالية عامة على سولانا، الربع الثاني ٢٠٢٢. المصدر: مساري

أشار جيمس تراوتمان، الباحث في شركة مساري، إلى أنه "كما رأينا في عام ٢٠٢١ وطوال الربعين الأول والثاني، فإن أداء الشبكة المتدهور يقلل من استخدام الشبكة ويقلل من التدفق المستمر للعائدات على الشبكة"، مضيفًا:

"إذا استمرت سولانا في تجربة أداء متدهور يستمر لفترة من الوقت المادي، فقد يؤدي السحب الناتج في الاستخدام الأساسي إلى تحفيز التقلب وسحب قيمة الشبكة."

انهيار العلم الهبوطي؟

يؤدي مزيج المخاوف المتعلقة بالماكرو والشبكة إلى المخاطرة بإحداث انهيار العلم الهبوطي بحلول سبتمبر.

إغلاق SOL الحاسم أسفل خط الاتجاه السفلي للعلم يعني أن المزيد من الاتجاه الهبوطي من المحتمل أن يصل إلى منطقة ٢١ - ٢٣ دولارًا، وفقًا للإعداد الفني الموضح أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج سولانا مقابل الدولار يتميز بإعداد انهيار العلم الهبوطي. المصدر: تريدينغ فيو

بمعنى آخر، الانخفاض بنسبة ٣٥٪ إلى ٣٨٪ عن مستويات الأسعار الحالية.

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