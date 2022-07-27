ارتفاع "التعدين الخفي" بنسبة ٣٠٪ ليسجل ارتفاعات قياسية على الرغم من تراجع العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 08:45 صباحاً - أظهر بحثٌ جديد أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأصول الرقمية، فقد وصل التعدين الخفي إلى مستويات قياسية في النصف الأول من عام ٢٠٢٢.

ووفقًا لتحديث منتصف العام حول التهديدات الإلكترونية من قبل شركة الأمن السيبراني الأمريكية سونيك وول، فقد ارتفعت أحجام التعدين الخفي العالمية بمقدار ٦٦,٧ مليون دولار، أو ٣٠٪ في النصف الأول من عام ٢٠٢٢ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

التعدين الخفي هي جريمة إلكترونية حيث تستولى الجهات المغرضة على موارد الكمبيوتر الخاصة بالضحية عن طريق إصابة الجهاز ببرامج ضارة مصممة لتعدين العملات المشفرة. وغالبًا ما يتم تنفيذه من خلال نقاط الضعف في متصفحات الويب والإضافات.

المصدر: سونيك وول

ذكر التقرير أن الارتفاع العام في عمليات التعدين الخفي يمكن أن يعزى إلى عاملين.

أولًا، يستفيد مجرمو الإنترنت من ثغرة Log٤j لنشر الهجمات في السحابة. ففي ديسمبر ٢٠٢١، تم اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تؤثر على أداة التسجيل المعتمدة على جافا في مكتبة المصدر المفتوح التي تديرها شركة البرمجيات أباتشي. حيث يمكن للمخترقين استغلالها للوصول عن بعد إلى النظام.

ثانيًا، يعد التعدين الخفي هجومًا أقل خطورة من هجوم الفدية الذي يجب نشره على الملأ حتى ينجح. فغالبًا ما يكون ضحايا التعدين الخفي غير مدركين أن أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بهم قد تعرضت للاختراق.

قطاع التمويل يجب أن يأخذ حذره

كما يبدو أن المهاجمين قد غيروا أهدافهم المفضلة خلال هذه الفترة، حيث انتقلوا من قطاعات الحكومة والرعاية الصحية والتعليم إلى قطاعي التجزئة والمالية.

إذ ارتفعت هجمات التعدين الخفي التي تستهدف القطاع المالي بنسبة ٢٦٩٪ في هذه الفترة، أي أكثر بخمس مرات من ثاني أعلى صناعة - وهي تجارة التجزئة، التي شهدت زيادة الهجمات بنسبة ٦٣٪.

كما أشار الباحثون إلى أن "عدد الهجمات على الصناعة المالية أكبر بخمس مرات من ثاني أعلى صناعة - وهي تجارة التجزئة، والتي كانت في السابق في أسفل القائمة".

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن حجم هجمات التعدين الخفي بدأت في الانخفاض جنبًا إلى جنب مع أسواق العملات الرقمية في النصف الأول من العام، حيث أصبحت الهجمات أقل ربحًا.

وقد لاحظوا نمط أحجام التداول المرتفعة بشكل ملحوظ في الربع الأول، متبوعًا بـ "الركود الصيفي للعملات المشفرة" في الربع الثاني. وقالت الشركة إنه بناءً على الاتجاهات السابقة، من المرجح أن تكون أحجام التداول في الربع الثالث منخفضة أيضًا، ومن المرجح أن تنتعش الهجمات مرة أخرى في الربع الرابع.

ويُعزى الانخفاض في الصيف هذا العام أيضًا إلى انخفاض أسعار الأصول المشفرة حيث تقلصت الأسواق بنسبة ٥٧٪ منذ بداية العام.