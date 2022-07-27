كور ساينتيفيك تخطط لزيادة سعة خادم أسيك بمقدار ٧٥ ميغاواط

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 08:45 صباحاً - وقّعت شركة كور ساينتيفيك، وهي شركة تعدين بيتكوين (BTC)أمريكية، اتفاقية موقع مشترك جديد لزيادة سعة استضافة مركز البيانات بمقدار ٧٥ ميغاواط، وهي خطوة تهدف إلى إظهار التزام الشركة المستمر بتعزيز قدرات بنيتها التحتية وسط السوق الهابط المستمر.

وستحقق الاتفاقية الجديدة ما يقرب من ٥٠ مليون دولار من الإيرادات السنوية لشركة كور ساينتيفيك بمجرد نشر أجهزة أسيك بالكامل، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء. وتتضمن الاتفاقية أحكامًا للدفع المسبق ستسمح للشركة بتوسيع قدرات بنيتها التحتية لاستضافة الخوادم الإضافية.

ومن المتوقع أن يبدأ نشر أجهزة أسيك الإضافية في الربع الثالث، ومن المقرر الانتهاء من النشر الكامل بحلول نهاية العام.

حيث قال مايك ليفيت، الرئيس التنفيذي لشركة كور ساينتيفيك، "ما زلنا نركز على تنفيذ خططنا لعام ٢٠٢٢ لتوسيع قدرتنا ودعم النمو المستمر لشبكة بيتكوين وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا، على الرغم من تحديات السوق الحالية".

بعد نشر نتائج مالية ممتازة لعام ٢٠٢١ وسط سوق بيتكوين الصاعد، تراجعت أحوال كور ساينتيفيك وسط أوقات عصيبة في الأشهر الأخيرة. ففي يونيو، اضطرت الشركة إلى التخلص من ٧٢٠٢ بيتكوين، بقيمة ١٦٧ مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت، لمواصلة عمليات التمويل.

تمتلك كور ساينتيفيك حاليًا ٨٤٩٧ بيتكوين في دفاترها، والتي تبلغ قيمتها حوالي ١٧٧,٢ مليون دولار بالأسعار الحالية وفقًا لبيتكوين تريجريز. وتعتبر مايكروستراتيجي وتسلا هما الشركتان الوحيدتان المتداولين علنًا اللتان تمتلكان المزيد من بيتكوين في ميزانياتهما العمومية.