مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يحقق مع شركة كراكن بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 06:48 صباحاً - يقال إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو OFAC، يحقق مع بورصة العملات المشفرة كراكن بزعم أنها تسمح للمستخدمين المقيمين في إيران ودول أخرى بشراء وبيع العملات المشفرة - وهو انتهاك محتمل للعقوبات الأمريكية.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من صحيفة نيويورك تايمز، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحقق في انتهاكات كراكن المزعومة للعقوبات منذ عام ٢٠١٩ وقد يكون على وشك فرض غرامة على البورصة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تحظر تصدير السلع أو الخدمات إلى الشركات والأفراد في البلاد منذ عام ١٩٧٩. ومع ذلك، أفادت الوكالة الإخبارية أنها شاهدت رسائل داخلية من عام ٢٠١٩ تشير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة كراكن، جيسي باول، قد يفكر في انتهاك القانون - وإن لم يكن يبدو أنه يشير إلى العقوبات - إذا كانت الفوائد تفوق أي عقوبات محتملة.

وبحسب ما ورد بدأ تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في نفس العام الذي رفع فيه الموظف السابق في شركة كراكن ناثان بيتر رونيون دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة، زاعمًا أن الشركة مارست أساليب عمل غير أخلاقية وغير قانونية، واحتالت على الموظفين بسبب خيارات الأسهم وانتهكت العقوبات. ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في التحقيق في حسابات كراكن في إيران، لكن بعض المستخدمين في سوريا وكوبا - الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات أيضًا في ذلك الوقت - لديهم أيضًا حسابات في البورصة.

ووفقًا للتقرير، كان لدى أكثر من ١٥٠٠ مستخدم مقيم في إيران حسابات على كراكن اعتبارًا من يونيو، في حين أن ١٤٩ مستخدمًا في سوريا و٨٣ في كوبا تمكنوا أيضًا من الوصول إلى بورصة العملات المشفرة. هناك ٦ ملايين شخص لديهم حسابات نشطة في كراكن.

وفي تصريح لكوينتيليغراف، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن، ماركو سانتوري: