تطرح كل من هارتي وميتسوي سوميتومو تغطية تأمين التوكنات غير القابلة للاستبدال للمطالبات

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 06:48 صباحاً - حسبما أُعلن يوم الثلاثاء، ستطرح منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال "هارتي" اليابانية ومجموعة التأمين ميتسوي سوميتومو (三井 住友 海上) تأمينًا للتوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFT، لجميع الأعمال الفنية الرقمية المعروضة داخل تطبيق هارتي. وسيتم إرفاق التأمين بقطع التوكنات غير القابلة للاستبدال المعروضة من قبل البائعين مجانًا، مع مسؤولية هارتي عن مدفوعات الأقساط.

وبموجب المخطط، سوف تقوم ميتسوي سوميتومو بتعويض مالكي التوكنات غير القابلة للاستبدال المؤمن عليهم إذا تعرضت أصولهم الرقمية للاختراق من خلال وصول طرف ثالث غير مصرح به (مثل التصيد الاحتيالي أو السرقة أو اختراق المحفظة) أو تم التنصت عليها أو حدوث خلل أثناء عمليات النقل. في حالة وقوع مثل هذه الأحداث، ستدفع السياسة تعويضات لمالك التوكنات غير القابلة للاستبدال بناءً على سعر المعرض لكل عنصر وبحد أقصى ٥٠٠٠٠٠ ين (٣٦٦١ دولارًا). كما يتوقع الطرفان توسيع تعاونهما في التخفيف من مخاطر التوكنات غير القابلة للاستبدال وسيوفران سياسات ذات حدود تعويض أعلى في المستقبل.

فيما يتعلق بالتطوير، قال يويا يوشيدا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هارتي:

"يعد موضوع السلامة والأمن أمرًا بالغ الأهمية لتشجيع دخول الشركات اليابانية الكبرى إلى مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال، بما في ذلك المتاجر والمرافق التجارية والعلامات التجارية الكبرى. لذلك، نأمل أن تلعب هذه الخدمة الجديدة دورًا في سلامة التوكنات غير القابلة للاستبدال الثانوية المحلية سوق."

وتابع يوشيدا: "نظرًا لأهمية التأمين للتطور السليم لسوق التوكنات غير القابلة للاستبدال الثانوية المحلية، طورت شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين البوليصة من الصفر، مما جعلها أول حالة في اليابان". ومن بين الشركات العملاقة اليابانية الأخرى التي دخلت مجال العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال يأتي بنك الاستثمار نومورا وناشر ألعاب الفيديو سكوير إنيكس.