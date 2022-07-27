توكن تمويل لامركزي جديد نسبيًا يرتفع بأكثر من ٨٠٠٪ في شهر واحد

تام شمس - الأربعاء 27 يوليو 2022 03:48 صباحاً - ارتفع توكن التمويل اللامركزي الجديد وغير المعروف نسبيًا والمسمى بارن بريدج (BOND) بأكثر من ٨٠٠٪ ليصل إلى ٢٠ دولارًا يوم ٢٦ يوليو.

يأتي ارتفاع سعر BOND بعد أكثر من شهر من الوصول إلى القاع عند حوالي ٢,١٩ دولار. وبالمقارنة، انتعشت العملات الرئيسية، بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) فقط بنسبة ١٨٪ و٥٤٪ في نفس الفترة على التوالي.

مخطط السعر اليومي لزوج SOL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

عملية ضخ وتفريغ احتيالية أخرى؟

بارن بريدج هو بروتوكول إدارة مخاطر عبر سلسلة يقدم مجموعة من منتجات التمويل اللامركزي القابلة للتكوين للمستثمرين للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات الأسعار.

وتشمل الأمثلة سمارت ييلد - وهو منتج يمكّن المستثمرين من تأمين عائدات ذات معدل ثابت من مجمعات الديون لمشاريع أخرى مثل آيف أو كومباوند أو كريم أو يرن.فاينانس - وسمارت إكسبوجر، الذي يوفر للمستثمرين أدوات لإعادة توازن المحافظ.

توضيحٌ لمنتجات سمارت من بارن بريدج. المصدر: الموقع الرسمي

أحدث منتجات بارن بريدج، سمارت ألفا، يسمح للمستثمرين بالتحوط ضد تقلبات الأسعار ويوفر لهم نفوذًا للأطروحات الصعودية. وفي الوقت نفسه، يعمل BOND كتوكن للحوكمة للمنظمة المستقلة اللامركزية المستندة إلى إيثريوم والتي تمثل بارن بريدج.

ظاهريًا، من المفترض أن تعكس أحدث مضخة أسعار لتوكن BOND اهتمامًا متزايدًا ببروتوكولات تحطيم المخاطر، خاصةً عندما تفشل العديد من المشاريع في قطاع التمويل اللامركزي. لكن مكاسب التوكن تبدو مضاربة إلى حدٍ كبير إذا ركز المرء على تركيز حجم تداوله.

فالجدير بالذكر أن أكثر من ٥٠٪ من أحجام BOND قد نشأت في باينانس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا للبيانات التي تتبعها كوين ماركت كاب. في الوقت نفسه، انخفض نشاط التداول اليومي لزوج BOND مقابل الدولار القياسي أثناء مضخة السعر، كما هو موضح أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج BOND مقابل الدولار يظهر تباعد السعر عن الحجم. المصدر: تريدينغ فيو

ويشير الاختلاف في حجم السعر إلى أن عددًا أقل من المستثمرين كانوا وراء ضخ أسعار BOND، مما يزيد من فرص حدوث تصحيح حاد في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

أهداف سعر BOND التالية

يوضح المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي لأعلى مستوى تأرجح لـ BOND عند ٣٧,٥٠ دولارًا إلى القاع عند ٢,١٨ دولار سلسلة من مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، كما هو موضح في المخطط البياني الأسبوعي أدناه.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج BOND مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

كان BOND يتراجع بعد اختبار ٢٤ دولارًا كمقاومة مؤقتة، ويتوقع الآن أن يخضع لتصحيح ممتد نحو ١٥,٦٠ دولارًا، بانخفاض ١٧,٥٪ عن سعر ٢٦ يوليو. قد يؤدي المزيد من الانهيار إلى هبوط السعر إلى ١٠,٥٠ دولارات، أو انخفاض بنسبة ٤٥٪.

وعلى العكس من ذلك، فإن الارتداد فوق ٢٤ دولارًا قد يجعل BOND تختبر ٣٠ دولارًا كهدف صعودي تالي. ويمكن أن تؤدي حركة الاختراق الأخرى إلى تحويل الهدف إلى ٣٧,٥٠ دولارًا، بارتفاع ٩٥٪ عن مستويات السعر الحالية.

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