عدم اليقين حول القوانين الفرنسية يدفع متسابقي الفورمولا ١ لإزالة العلامات التجارية للعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:52 مساءً - ورد أن العديد من فرق سباقات الفورمولا ١ الدولية قد أزالوا أو قاموا بتغطية العلامات التجارية والشعارات من الرعاة المرتبطين بالعملات المشفرة استجابةً لعدم اليقين بشأن لوائح الإعلان في فرنسا.

ووفقًا لتقرير يوم الثلاثاء من ريسينغ نيوز ٣٦٥، لم يتم عرض شعارات كريبتو دوت كوم خلال سباق الجائزة الكبرى الفرنسي يوم الأحد - حيث كانت بورصة العملات الرقمية شريكًا عالميًا في سلسلة السباقات التي تبدأ في يوليو ٢٠٢١. ورد أيضًا أن الفريق الذي يقف وراء سيارة ألبيان فورمولا ١ أزال العلامات التجارية التي تمثل بورصة العملات المشفرة باينانس من سياراتها وملابس السائقين والترويسة.

حيث قال متحدث باسم فريق فورمولا ١ الإيطالي ألفا توري، الذي عقد شراكة مع منصة بلوكتشين فانتوم فاونديشن في يناير: "مع العلم باللوائح هنا في فرنسا فيما يتعلق بالعملات المشفرة، بعد مناقشات مع شريكنا، تقرر تجنب أي إعلان على الأراضي الفرنسية".

كما أفادت التقارير أن شركة تصنيع السيارات الفاخرة ألفا روميو، التي شاركت في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي، أزالت العلامات التجارية المتعلقة بمقرض العملات المشفرة Vauld وعملة الميم المشفرة فلوكي إينو (FOLKI)، مستشهدةً بمخاوف قانونية محتملة:

"يلتزم الفريق بجميع اللوائح الفرنسية فيما يتعلق بإعلان شركاء العملات المشفرة على السيارة. وقد تم إخطارنا أنه من أجل عرض شعار شريك العملة المشفرة في فرنسا، يجب تسجيل العلامة التجارية للعملات المشفرة لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية، وهي ليست حالة اثنين من شركائنا في مجال العملات المشفرة".

أعلنت هيئة الأسواق المالية الفرنسية، أو Autorité des Marchés Financiers، يوم ٢١ يوليو أنها ستعمل مع هيئة تنظيم الإعلانات الاحترافية الفرنسية لتعديل إطارها التنظيمي الحالي ليشمل الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد دعت الجهة التنظيمية إلى تقديم توصيات بشأن الإعلانات التي تقدم التوكن، مضيفًا أن مزودي خدمة الأصول الرقمية يجب أن يدرجوا معلومات حول المخاطر المحتملة لاستثمارات العملات المشفرة.

نظرًا للغموض الواضح في بيان هيئة الأسواق المالية الفرنسية، لا يزال العديد من فرق فورمولا ١ يظهرون علامات على رعاة العملات المشفرة في هذا الحدث. حيث ورد أن ريد بول ريسينغ، التي رعتها تيزوس وحصلت أيضًا على رعاية بقيمة ١٥٠ مليون دولار من منصة تداول العملات المشفرة في سنغافورة بايبيت في فبراير، كانت تحمل شعارات الشركتين على سيارتها في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي، قائلة إن فريقها القانوني قد ناقش الأمر.

كما اتخذت شركة مكلارين ريسينغ، بالشراكة مع بورصة العملات المشفرة أوكي إكس، إجراءات مماثلة. وبحسب ما ورد، فإن مرسيدس، التي ترعاها بورصة العملات المشفرة إف تي إكس، وفيراري، التي ترعاها شركة بلوكتشين فيلاس، تابعت عرض العلامات التجارية والشعارات أيضًا. وقد ألمح متحدث باسم فيراري إلى أن الاختصاص التنظيمي لهيئة الأسواق المالية الفرنسية قد لا ينطبق على فيلاس:

"أبلغتنا شركة فيلاس نتورك إيه جي بأنها لا تقدم خدمات تتطلب التسجيل [...] وبالتالي لا يوجد حظر للإعلان فيما يتعلق باستخدام شعار فيلسا على أصول سكوديريا فيراري ضمن نطاق مسابقة الجائزة الكبرى الفرنسية."

قامت العديد من الجهات التنظيمية العالمية بفحص الإعلانات الخاصة بمنتجات وخدمات العملات المشفرة مع نمو المجال. ففي يناير، أعلنت الجهة التنظيمية المالية في إسبانيا أنها ستطلب أن تكون الإعلانات "واضحة ومتوازنة وعادلة"، مع توفير معلومات حول المخاطر المتعلقة باستثمارات العملات المشفرة. كما حظرت هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة أيضًا بعض الإعلانات من الشركات بما في ذلك كوين بيز وكراكن وكريبتو دوت كوم بدعوى "الفشل في توضيح مخاطر الاستثمار".