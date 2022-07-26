مسؤولٌ يشرح لماذا ينبغي ألا تكون العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني مجهولة المصدر مثل النقد

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:52 مساءً - أعلن رئيس معهد العملة الرقمية لبنك الصين الشعبي (PBoC) أنه ينبغي ألا تكون العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني (CBDC) مجهولة المصدر مثل النقد.

تحدث رئيس مشروع اليوان الرقمي مو تشانغ تشون عن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني في قمة البناء الرقمي الصيني الخامسة يوم ٢٤ يوليو، حسبما ذكرت النشرة المالية المحلية سينا ​​فاينانس.

وقال مو في الحدث إنه منذ طرح اليوان الرقمي في عام ٢٠٢٠، لم يستهدف البنك المركزي الصيني مطلقًا إخفاء الهوية بالكامل للمشروع. وبدلًا من ذلك، يعمل بنك الشعب الصيني (PBoC) على تمكين إخفاء الهوية بشكل محدود فقط وفقًا للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وفقًا لما ذكره المسؤول.

وأشار مو إلى أنه ينبغي أن تكون السلطات الصينية قادرة على الوصول إلى بيانات العملة الرقمية للبنك المركزي المتعلقة بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم. ووفقًا للمسؤول، يعد إخفاء الهوية الجزئي ميزة مهمة لمشروع اليوان الرقمي، لأنه يضمن خصوصية المعاملات وحماية المعلومات الشخصية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي المجهولة تمامًا ستتدخل في منع جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وغيرها.

على الرغم من أن النقد مرتبط بمزيد من إخفاء الهوية، إلا أنه أقل قابلية للتنقل وسهولة الاستخدام بكميات كبيرة من العملة الرقمية، حسبما أكد مو. حيث قال المسؤول: "إن الطبيعة غير الملائمة لحمل النقود تزيد من الاحتكاك فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، فإن التسامح مع عدم الكشف عن الهوية النقدية منخفض نسبيًا"، مضيفًا:

"إن العملة الرقمية للبنك المركزي أكثر قابلية للنقل. وإذا كانت توفر نفس إخفاء الهوية مثل النقود، فسيؤدي ذلك إلى حد كبير إلى تسهيل المعاملات غير القانونية مثل غسيل الأموال. لذلك، ينبغي ألا يكون للعملة الرقمية للبنك المركزي نفس إخفاء الهوية مثل النقود".

ومضى مو يقول إن المنظمين يخاطرون بمواجهة "عواقب وخيمة" إذا اختاروا التركيز فقط على حماية الخصوصية وتجاهلوا المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. وأضاف أن "الحرية بدون قيود ليست حرية حقيقية".

على الرغم من رفض المعاملات المالية المجهولة عبر الإنترنت، لا يزال بنك الصين الشعبي يعمل على ضمان خصوصية اليوان الرقمي. ووفقًا لمحافظ بنك الصين الشعبي يي غانغ، فإن اليوان الرقمي لديه طموحات لتعزيز الخصوصية أكثر من تطبيقات الدفع.