سولانا تقول إنها "أكثر لامركزية مما يعتقده الناس"، ولكن هناك المزيد

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:52 مساءً - جادلت شركة أنستوبابل فاينانس المستندة إلى سولانا بأن سولانا أكثر لامركزية مما يعتقده الناس. ومع ذلك، هناك جانب آخر يعتقد أن منصة بلوكتشين هي في الواقع أكثر مركزية.

ففي منشور مدونة، تعرض شركة التمويل اللامركزي حججها، مستشهدةً بعدد المدققين النشطين لشبكة بلوكتشين، ومعامل ناكاموتو ودعم أجهزة التحقق من الصحة، والتي يُقال غالبًا أنها باهظة الثمن، كأسباب لا مركزية الشبكة.

ووفقًا للمنشور، فإن عدد مدققي سولانا أعلى بكثير من معظم السلاسل الأخرى، باستثناء إيثريوم. بالإضافة إلى ذلك، تشير أنستوبابل فاينانس إلى أن معامل ناكاموتو لسولانا، وهو مقياس يقيس توزيع التوكنات واللامركزية، أعلى بكثير من بروتوكولات مثل كوزموس ونير بروتوكول.

عدد مدققي سولانا مقارنةً بالشبكات الأخرى. المصدر: ألتميت (بواسطة أنستوبابل فاينانس)

فيما يتعلق بالانتقادات القائلة بأن أجهزة التحقق من صحة سولانا باهظة الثمن، تجادل أنستوبابل فاينانس بأن سولانا قد أنشأت بالفعل برنامج تأجير خوادم يتعامل مع هذه المشكلة. وعلى الرغم من الحجج المؤيدة للامركزية في سولانا، لا يمكن إقناع بعض أعضاء المجتمع بأن المنصة لا مركزية.

كما يعتقد مستخدم تويتر Les_teezy أن انقطاع شبكة سولانا ليس المشكلة الرئيسية؛ بدلًا من ذلك، فإن الشبكة "مركزية للغاية"، مما يمنح القليل فقط القدرة على التأثير لإغلاق الشبكة وإعادة تشغيلها. حيث أوضح مستخدم تويتر أنه بدون اللامركزية، فإن الشبكة هي نفسها تمامًا مثل أي نظام تقليدي.