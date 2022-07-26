تحذير صندوق النقد الدولي من الركود يتسبب في انخفاض عملة بيتكوين إلى أقل من ٢١ ألف دولار وسط توقعات جديدة لسعر بيتكوين بقيمة مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:52 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٢١٠٠٠ دولار لأول مرة خلال ثمانية أيام يوم ٢٦ يوليو مع استعداد وول ستريت لاتخاذ قرار بشأن سياسة مكافحة التضخم في الولايات المتحدة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

توترات بنك الاحتياطي الفيدرالي تختبر السوق

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار أنهى فترة من الحركة الجانبية في وول ستريت، ووصل إلى أدنى مستوياته عند ٢٠٧٨٨ دولارًا على بيتستامب.

ومقابل أعلى مستوياته عند ٢٤٢٨٠ دولارًا يوم ٢٠ يوليو، انخفض الزوج الآن بأكثر من ١٤٪ حيث تصاعدت حدة التوترات عبر الأصول الخطرة تحسبًا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المستحقة يوم ٢٧ يوليو.

كلما ارتفع سعر الفائدة الأساسي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كانت التوقعات أكثر إشكالية بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة حيث إن المزيد من التشديد يعني المزيد من الظروف المحافظة السائدة في جميع أنحاء الاقتصاد.

حيث قال لمتابعي تويتر جنبًا إلى جنب مع مخطط بياني توضيحي: "فقدت بيتكوين القاع الأعلى، والذي يمثل اتجاهًا تقنيًا منخفضًا للإطار الزمني".

في مكان آخر بالاقتصاد الكلي، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو ٢٠٢٢، وتوقع تباطؤًا كبيرًا في النمو العالمي، والذي من المفترض أن يبلغ متوسطه ٣,٢٪ هذا العام و٢,٩٪ في عام ٢٠٢٣.

وجاء في التقرير أن "خطر الركود يتجلى بشكل خاص في عام ٢٠٢٣، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو في العديد من الاقتصادات، وستنخفض مدخرات الأسر المعيشية المتراكمة خلال الوباء، وحتى الصدمات الصغيرة يمكن أن تتسبب في توقف الاقتصادات".

"على سبيل المثال، وفقًا لآخر التوقعات، ستحقق الولايات المتحدة نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠,٦ في المائة فقط في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ على أساس سنوي، مما سيجعل من الصعب بشكل متزايد تجنب الركود."

بالنظر إلى الأطر الزمنية اليومية، حذر المتداول والمحلل الشهير ريكت كابيتال من أنه مع استمرار حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد فقدت بيتكوين بالفعل اتجاهها الصعودي.

حيث قال لمتابعي تويتر في اليوم: "فقدت بيتكوين القاع الأعلى، والذي يمثل اتجاهًا تقنيًا منخفضًا للإطار الزمني".

"لقد تحول هذا الاتجاه."

وصف منشور آخر التراجع الحالي بأنه تكملة منطقية لتخلي بيتكوين عن مستوى المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع كدعم بعد استعادته لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

وتابع زميله المتداول والمحلل أنبيسا قائلًا إن "الصبر فضيلة".

"انتظروا إعادة إدخال نمط الانعكاس. ولا يوجد إعداد لإدخال عند ٢١,٦ ألف دولار، لذلك ينبغي أن نبقى صبورين."

وقال أنبيسا أيضًا إنه "لا حاجة إلى الخوف من تفويت الفرصة" في الأسواق بالأسعار الجارية.

هل ما زلنا على الطريق إلى مليون دولار؟

كان لدى الآخرين سبب يدعوهم إلى التفاؤل بحذر بشأن بيتكوين، مع زيادة الإدانة بما يتماشى مع الأطر الزمنية قيد المراقبة.

و تابع الزميل على تويتر IncomeSharks: "أسبوع متقلب يستمر كما هو متوقع". وفي توقعات أكثر تفاؤلًا، قال IncomeSharks إنه سيتطلع إلى دفع ٣٠ ألف دولار "في غضون بضعة أشهر".

وأضاف أن "الآن ليس الوقت المناسب للتراجع والبيع، كان ذلك الأسبوع الماضي".

في غضون ذلك، أكد بلان بي، الذي ابتكر نماذج أسعار المخزون إلى التدفق لبيتكوين، أن زوج بيتكوين مقابل الدولار لا يزال من الممكن تداولها حتى مليون دولار بحلول عام ٢٠٢٧.

وفي الوقت نفسه، توقع في ذلك اليوم أن تصل الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.