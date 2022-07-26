آرك إنفست: تعدين بيتكوين سيستخدم انبعاثات الغاز الطبيعي في الموقع

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:52 مساءً - تسلط البيانات الواردة من تقرير آرك إنفست الأخير الضوء على فائدة أخرى لتعدين بيتكوين (BTC) في مجال الاستدامة والطاقة.

ووفقًا للنتائج، هناك إمكانات هائلة لتحويل انبعاثات الميثان إلى طاقة لتعدين بيتكوين، والتي بدورها ستشحن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح في الآبار الموجودة في الموقع.

تبلغ انبعاثات حرق الغاز السنوية ١٤٠ مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ١٢٥ مليار متر مكعب إضافية من انبعاثات غاز الميثان السنوية. لذلك، إذا تُركت دون مساس، فهذا يعني أن ٢٦٥ مليار متر مكعب من انبعاثات الغاز الطبيعي تهدر سنويًا. ومع ذلك، فإن تحليل الميثان المطلوب لهاش بيتكوين الحالية يبلغ ٢٥ مليار فقط.

وفي حين أن تسخير كامل الانبعاثات أمر مستحيل بسبب استثمارات عمليات حرق الغاز الموجودة مسبقًا في صناعة النفط، فإن التقاط غاز الميثان يعد حلًا قابلًا للتطبيق ومبكرًا. حيث غرد سام كوروس من آرك إنفست أن أكثر من نصف غاز الميثان المنفث يحدث في الموقع في الآبار. وهذا يجعل الموقع مكانًا رئيسيًا للتعدين لالتقاط هذه الانبعاثات وتوظيفها بشكل منتِج.بالإضافة إلى ذلك، بدلًا من تنفيس غاز الميثان، ستكون قادرة على توليد الكهرباء بمعدلات أقل بكثير مما تدفعه شركات التعدين حاليًا.

في الآونة الأخيرة، أظهرت صناعة التعدين علامات على زيادة كفاءة الطاقة وتحولًا محوريًا نحو الاستدامة.

ففي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس تعدين بيتكوين مراجعته للربع الثاني من الشبكة. وكشف أن استخدام الصناعة للطاقة المستدامة ارتفع بنسبة ٦٪ مقارنة بالربع نفسه في السنوات السابقة. وفي ختام النتائج التي توصلوا إليها، أشار المجلس إلى تعدين بيتكوين على أنه "أحد أكثر الصناعات استدامة على مستوى العالم".

مع استمرار الصناعة في التكيف مع معايير الاستدامة العالمية، سيحدد الوقت إذا ما كانت هذه الحلول ستحقق مستقبل تعدين بيتكوين وإنتاج الطاقة.