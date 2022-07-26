وزارة الاقتصاد اليابانية تطلق مكتب سياسات ويب ٣

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:48 مساءً - افتتحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) في اليابان مكتب سياسة ويب ٣ الخاص بها في سكرتارية الوزير مما يمثل معلمًا مهمً في المجال. ويلتزم الكيان الجديد بالجمع بين الإدارات المسؤولة عن التمويل الصناعي والضرائب ونظام الشركات وتلك التي تتعامل مع وسائل الإعلام والمحتوى والرياضة والأزياء وصناعات الترفيه الأخرى.

ويحدد الإعلان بتاريخ ١٥ يوليو أن مهمة المكتب الجديد ستتمثل في تعزيز إطار العمل لفحص قضايا بيئة الأعمال المتعلقة بويب ٣:

"نظرًا لأن بعض رواد الأعمال الذين يتابعون أعمالًا مرتبطة بويب ٣ يغادرون اليابان بحثًا عن فرص في الخارج، يجب تسريع المداولات نحو تطوير بيئة الأعمال في اليابان."

ووفقًا للبيان، فإن تطوير بيئة الأعمال لويب ٣ سيشمل أيضًا صياغة السياسات. ومن ثم، يمكن أن يصبح "مكتب سياسات ويب ٣" شيئًا أكثر من مجرد هيئة استشارية.

في يوليو، أعلنت جامعة طوكيو، المعروفة أيضًا باسم توداي، عن مجموعتها الأولى من برامج الدراسة التي ستقام في الميتافيرس. حيث سيتم تقديم الدورات للطلاب بدءًا من المدرسة الثانوية إلى المتعلمين البالغين في القوى العاملة.

وعلى الرغم من هذه التطورات الحيوية في ويب ٣، أعرب المنظمون اليابانيون عن قلقهم بشأن مسألة التنظيم العام للعملات المشفرة. ففي حديثه مع الصحفيين يوم ١٨ يوليو، قال مصدر لم يذكر اسمه "قريب من الصناعة والحكومة" إن النموذج الحالي لتنظيم العملات المشفرة يتعثر.