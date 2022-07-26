استطلاع: الثُلث منفتحون على مهن في مجال ويب ٣ لإمكاناته ومرونته

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:48 مساءً - أظهر استطلاع جديد من بورصة العملات المشفرة كيوكوين أن عشاق ويب ٣ الذين لم يعملوا في الصناعة حريصون جدًا على استكشاف الفرص في مجال بلوكتشين. حيث أشار المشاركون إلى أن جاذبية الصناعة تشمل المرونة وفرص النمو والتوقعات المستقبلية للمجال الناشئ.

في الدراسة، التي تحمل عنوان "رحلة إلى الويب ٣: دراسة عالمية حول مستقبل العمل"، يتعمق الباحثون في مشاركة الناس وتصورهم حول العمل في مجال ويب ٣. وضمن التقرير، وجد الباحثون أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع - من ٣٦٠٨ مستخدمًا للإنترنت عبر تويتر ولينكد إن كانوا على دراية بويب ٣ - مهتمون باستكشاف ويب ٣ كخيار وظيفي.

وإلى جانب قياس الاهتمام بفرص ويب ٣، نظر الباحثون أيضًا في ما يجذب الناس للعمل في المجال. وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما يجدون أنه جذاب في وظائف ويب ٣، أشاروا إلى مزايا مثل المساحة للنمو والابتكار ومرونة العمل.

فيما يتعلق بالتركيبة السكانية، تبدو وظائف ويب ٣ أكثر جاذبية للشباب، حيث أن ٥٩٪ من العاملين في المجال تقل أعمارهم عن ٣٠ عامًا. وقد أجاب أكثر من نصف المستجيبين بأنهم سعداء بوظائفهم داخل مجال ويب ٣.

ويبدو أن أحد أسباب الاهتمام بالمجال هو النظرة المستقبلية الإيجابية للصناعة. في ٢٢ يوليو، توقع تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية أن مجال العملات المشفرة ستصل إلى مليار مستخدم في عام ٢٠٣٠. وهذا يوضح أن مجال ويب ٣ لا يزال في مرحلة مبكرة مقارنةً بمسار تبني الإنترنت.