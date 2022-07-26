شيبوتل تأخذ "شراء الانخفاض" حرفيًا من خلال هبة عملات مشفرة جديدة بقيمة ٢٠٠ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:48 مساءً - بدأت سلسلة المطاعم السريعة "شيبوتل" ومقرها الولايات المتحدة لعبة على الإنترنت ستمنح العملاء فرصة ربح أكثر من ٢٠٠٠٠٠ دولار من العملات المشفرة.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت شيبوتل أنه حتى ٣١ يوليو سيكون بإمكان المشجعين لعب لعبة "Buy The Dip" - و"Eat the Dip" - باستخدام حسابات المكافآت الخاصة بهم. وستمنح الشركة ٤٥٠٠٠ دولار في بيتكوين (BTC)، و١٠٠٠٠ دولار في إيثريوم (ETH)، و١٣٧٥٠ دولارًا في سولانا (SOL)، و١٤٢٥٠ دولارًا في أفالانش (AVAX)، و١٤٢٥٠ دولارًا في دوجكوين (DOGE) من خلال اللعبة.

حيث قال كريس براندت، كبير مسؤولي التسويق في شيبوتل، "نحن نريد بناء الجيل التالي من قاعدة المعجبين شيبوتل من خلال التواصل مع مجتمع ويب ٣".

منحت سلسلة المطاعم ١٠٠٠٠٠ دولار في بيتكوين في أبريل ٢٠٢١ كجزء من عرض ترويجي حول يوم البوريتو الوطني. في يونيو، أعلنت شيبوتل أن ما يقرب من ٣٠٠٠ مطعم في الولايات المتحدة ستقبل ٩٨ عملة مشفرة كوسيلة دفع من خلال مزود الدفع الرقمي "فليكسا".

كما نظمت سلاسل الوجبات السريعة الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة هدايا عملات مشفرة مماثلة مع نمو المجال. في نوفمبر ٢٠٢١، دخلت برغر كينغ في شراكة مع روبنهود لمنح بيتكوين وإيثريوم ودوجكوين كجزء من مشتريات العملاء. كما بدأت ذراع ماكدونالدز في الصين حملة للعملاء للفوز بـ ١٨٨ توكن غير قابل للاستبدال احتفالًا بالذكرى السنوية الحادية والثلاثين لتأسيسها، بينما قدمت عملياتها في الولايات المتحدة لاحقًا طلبات علامات تجارية متعددة تشير إلى الدخول في الميتافيرس.

قام العديد من المستخدمين بشراء الانخفاضات في سعر بيتكوين بعد التقلبات الكبيرة في سوق العملات المشفرة بالكامل. حيث قالت شيبوتل إنها ستمنح جوائز بناءً على سعر الصرف في يوم الجائزة، وليس في نهاية الحملة. ومع ذلك، تقدمت بروشيرز في تقديم أدوات استثمارية مع التعرض لخفض سعر بيتكوين وسط العديد من التقارير عن حلول فصل الشتاء للعملات المشفرة.