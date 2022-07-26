٧٤٪ من الوكالات العامة تشعر بأنها غير مجهزة لتحقيقات العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:41 مساءً - يسلط استطلاع للوكالات العامة أجرته شركة تحليلات بلوكتشين "تشيناليسيس" الضوء على الحاجة إلى أدوات وتدريب ودعم أفضل للتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وقد بحثت منصة بيانات بلوكتشين في هذا الموضوع في استطلاع حالة تحقيقات العملة المشفرة لعام ٢٠٢٢، حيث أشار ٧٤٪ من المستجيبين إلى أن وكالاتهم كانت غير مجهزة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

استطلعت تشيناليسيس آراء حوالي ٣٠٠ مستجيب عبر ١٨٣ وكالة من وكالات القطاع العام في الولايات المتحدة وكندا لمعرفة التحديات والنجاحات التي تعمل في هذا القطاع.

وقد أشار عدد هائل من المستجيبين إلى أن العملات المشفرة كانت ذات صلة بتحقيقاتهم وأن وكالاتهم ستفعل جيدًا لاستثمار المزيد من الموارد.

على الرغم من كون العملات المشفرة مركزية في بعض التحقيقات، اتفق معظم المستجيبين على أن المجال يمكن أن يعزز النظام المالي بشكل إيجابي، ولم يوافقوا على الاقتراح القائل بأن العملات المشفرة يستخدمها المجرمون في المقام الأول.

أشارت تشيناليسيس أن نمو الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة يفوق بكثير نمو الاستخدام الإجرامي. ومع ذلك، فإن نسبة الاستخدام غير المشروع كبيرة بما يكفي بالدولار الأمريكي بحيث يجب أن يكون القطاع العام مستعدًا للتحقيق.

اقترح المشاركون أيضًا أن وكالاتهم لديها محققون أو محللون متخصصون في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة. وشار الاستطلاع أيضًا إلى أن العديد من الوكالات لا تستخدم أدوات تحليلية متخصصة لبلوكتشين ويعتقد ٧٤٪ من المشاركين أن وكالتهم ليست مجهزة جيدًا للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

سلطت تشيناليسيس الضوء على هذه المشكلة باعتبارها مشكلة رئيسية نظرًا للصناعة المتغيرة باستمرار، مستشهدةً بالتحول الأخير من الخدمات المركزية إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، والتي تعد أكثر تعقيدًا ويصعب التحقيق فيها:

"إذا لم تصبح الوكالات بارعة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة الآن، فقد تتفاقم فجوات المعرفة لديها، مما يجعلها تتخلف أكثر عن المجرمين الذين يستغلون العملات المشفرة بانتظام."

كما كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المجيبين البالغ عددهم ٣٠٠ يرون أكثر من عشر حالات متعلقة بالعملات المشفرة في العام، بينما واجه ما يقرب من ٤٠٪ أكثر من ٢٠ حادثة. وكانت عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية وبرامج الفدية من أكثر الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا التي تم التحقيق فيها.

وقد سلطت تشيناليسيس الضوء على الحاجة إلى بيانات جديرة بالثقة مدعومة بأدوات تحليل بلوكتشين قوية تسمح بتصورات بسيطة وقيمة للبيانات. حيث كان التدريب على تحليل العملات المشفرة وبلوكتشين نقطة أخرى أثارها المستجيبون، في حين أن الشراكات مع القطاع الخاص يمكن أن توفر هذه الأدوات والموارد.