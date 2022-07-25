أكثر من ربع الشركات " الناشئة العملاقة" في آسيا والمحيط الهادئ مرتبطة بتقنية بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 25 يوليو 2022 09:58 مساءً - تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحولًا كبيرًا في الأعمال التجارية مع ظهور أعداد متزايدة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الجديدة، حتى مع انخفاض استثمار رأس المال الاستثماري مقارنةً بالعام الماضي. حيث وجد تقرير صادر عن شركة التدقيق الكبرى "كيه بي إم جي" والشركة المصرفية الدولية إتش إس بي سي استنادًا إلى دراسة استقصائية لـ ٦٤٧٢ شركة ناشئة في آسيا والمحيط الهادئ أن أكثر من ربعهم مرتبطون ببلوكتشين.

قادت التوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، الطريق بين القطاعات التي كان ينشط فيها "عمالقة ناشئون" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يليها التمويل اللامركزي، المعروف أيضًا باسم DeFi. وقد احتلت البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والحوسبة الكمومية وأتمتة المعالجة الروبوتية أعلى خمسة قطاعات. في حين احتلت عقارات بلوكتشين والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) المرتبة ١٤ و١٥، على التوالي، في نفس القائمة.

على الرغم من وجودها الجماعي القوي، كانت الشركات المرتبطة ببلوكتشين أكثر شيوعًا في الرتب الدنيا. من بين أكبر ١٠٠ شركات ناشئة عملاقة، كان خمسة منهم فقط مرتبطة ببلوكتشين، وتم تصنيف واحدة فقط، وهي منصة الألعاب كاثيون غيمينغ في هونغ كونغ، وهي منصة لعب للربح، بين المراكز العشرة الأولى (في المركز الثامن). لم يصل اثنان من شركات اليونيكورن للخدمات المالية للعملات المشفرة - وهما مجموعة أمبر في هونغ كونغ وماتريكسبورت السنغافورية - إلى قائمة أفضل ١٠٠ شركة.

كذلك نظر التقرير إلى ١٢ دولة في آسيا والمحيط الهادئ، والتي تمثل ٩٤,٨٪ من جميع الشركات التي شملها الاستطلاع. وتقع غالبية شركات التكنولوجيا الجديدة في البر الرئيسي للصين (٣٢,٨٪) والهند (٣٠,١٪). وجاءت اليابان (١٢,٧٪) وأستراليا (٨,٧٪) في المركزين الثالث والرابع. حيث أوضح التقرير:

"إن النمو المستمر للطبقات الوسطى في آسيا، وخاصة ظهور مستهلكي الجيل زد سيكون أكبر عامل منفرد يقود الاقتصادات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. لكن [...] ستكون مجتمعات آسيا هي الأكثر ازدهارًا ومصادر غنية للابتكار ".

كما يشير التقرير إلى أن "الشركات الأكثر نجاحًا تركز على التخصصات المحلية"، مشيرًا إلى "قدرات الصين في تجريب واختبار المنصات الرقمية" كمثال. وعلى الرغم من أن الصين حظرت تداول العملات المشفرة، إلا أن العملة الرقمية للبنك المركزي CNY مقبولة من قبل أكثر من ٤,٥ ملايين تاجر في جميع أنحاء البلاد. في حين تسمح الهند بتداول العملات المشفرة ولكنها أدت إلى تعقيد حياة المتداولين بنظام ضريبي قاسي.