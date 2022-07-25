أبتوس لابز تجمع ١٥٠ مليون دولار، أي أكثر من ضعف التقييم

تام شمس - الاثنين 25 يوليو 2022 09:58 مساءً - أغلقت شركة تطوير بلوكتشين من الطبقة الأولى "أبتوس لابز" جولة تمويل بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتعزيز طموحاتها في مجال ويب ٣، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على شهية رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة التي تركز على العملات المشفرة.

شاركت في قيادة جولة التمويل استوديوهات المشاريع إف تي إكس فنتشرز وجامب كريبتو، بمشاركة إضافية من أندريسن هوريتز وأبولو وفرانكلين تمبلتون وسيركل فنتشرز. ووفقًا لبلومبرغ، ضاعفت جولة التمويل تقييم الشركة الناشئة بأكثر من الضعف، والتي تجاوزت المليار دولار اعتبارًا من مارس.

تم إطلاق أبتوس من قبل موظفي ميتا السابقين مو شيخ وآفري تشينغ. كان للمؤسسين أيضًا دور في تطوير مشروع ديم الفاشل لمارك زوكربيرغ. حسبما أفاد كوينتيليغراف، أنهت مؤسسة ديم والشركات التابعة لها عملياتها في فبراير من هذا العام، مع تحرك ميتا لبيع الملكية الفكرية للمشروع والأصول الأخرى.

وحسبما ذكرت بلومبرغ، فإن بلوكتشين أبتوس يستخدم لغة برمجة ديم، المسماة موڤ، والتي يقال إنها تجعل المعاملات أرخص وأكثر كفاءة. ميستن لابز، هو مشروع بلوكتشين آخر ينبثق من رماد ديم، يستخدم أيضًا لغة برمجة موڤ. أغلقت ميستن لابز جولة تمويل بقيمة ٣٦ مليون دولار في ديسمبر ٢٠٢١.

وعلى الرغم من أن ما يسمى بشتاء العملات المشفرة مستمر، إلا أن رأس المال الاستثماري يواصل القيام باستثمارات إستراتيجية عبر صناعات بلوكتشين والعملات المشفرة. ووفقًا لكوينتيليغراف ريسرش، استثمرت شركات المشاريع ١٤,٦٧ مليار دولار في هذا القطاع في الربع الثاني، بما يتوافق بشكل أساسي مع التزامات الربع الأول. كما اجتذب ويب ٣، وهو مفهوم واسع يصف التكرار التالي للإنترنت المدعوم من بلوكتشين، أكبر قدر من الاهتمام.