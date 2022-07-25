تسلا تسجل ربحًا بقيمة ٦٤ مليون دولار من بيع بيتكوين

تام شمس - الاثنين 25 يوليو 2022 09:58 مساءً - أدى قرار تسلا بإفراغ معظم سندات الخزانة الخاصة بها من بيتكوين (BTC) إلى تحقيق أرباح ضخمة للشركة في الربع الثاني، حتى مع انخفاض أسعار العملات المشفرة في السوق الهابطة.

ففي الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٢، سجلت تسلا ١٧٠ مليون دولار من خسائر انخفاض القيمة "الناتجة عن التغييرات في القيمة الدفترية" لممتلكاتها من بيتكوين، وفقًا لوثيقة رسمية للنموذج ١٠-Q لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC. بعد بيع ٧٥٪ من رصيد بيتكوين الخاص بها بالدولار في الربع الثاني، حققت الشركة مكسبًا محققًا قدره ٦٤ مليون دولار.

في مجال التمويل، تحدث خسارة انخفاض القيمة عندما تنخفض القيمة العادلة للأصل الذي تحتفظ به الشركة عن القيمة الدفترية للاستثمار.

سجلت تسلا أرباحًا لكل سهم بقيمة ٢,٢٧ دولار في الربع الثاني من إيرادات بلغت ١٦,٩٣ مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض الربحية مقارنة بالربع الأول، إلا أنها ارتفعت عن مستويات العام الماضي. ومع ذلك، تأثرت ربحية الشركة سلبًا بارتفاع التضخم والمنافسة المتزايدة على خلايا البطاريات.

ولا يزال لدى صانع السيارات الكهربائية ١٠٨٠٠ بيتكوين في دفاترها، وفقًا لسندات بيتكوين. وبسعر حالي يبلغ حوالي ٢٢٠٠٠ بيتكوين، تبلغ قيمة الأصول الرقمية لشركة تسلا حوالي ٢٣٧ مليون دولار.

لم يكشف إفصاح ١٠-K عن أي رؤى جديدة حول إستراتيجية الأصول الرقمية لشركة تسلا. ومع ذلك، ذكرت الشركة أنها قد تزيد أو تقلل من ممتلكاتها بمرور الوقت: