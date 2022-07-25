سكوير إنيكس تتعاون مع إنجين لإطلاق مقتنيات فاينال فانتازي VII

تام شمس - الاثنين 25 يوليو 2022 08:41 مساءً - تعاونت شركة سكوير إنيكس العملاقة لتطوير الألعاب مع منصة إنجين (ENJ) للتوكنات غير القابلة للاستبدال لإطلاق مجموعة رقمية ومادية تضم فاينال فانتازي VII، وهي سلسلة ألعاب فيديو مشهورة للغاية.

ففي إعلان، قالت إنجين إنه للحصول على التوكنات غير القابلة للاستبدال، يجب على المعجبين طلب منتجات الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لفاينال فانتازي VII مسبقًا في متجر سكوير إنيكس. ستشمل المنتجات توكن للنظير الرقمي القابل للتحصيل، والذي يمكن استبداله على منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال "إفينيتي" في عام ٢٠٢٣.

وفقًا لرئيس التكنولوجيا في إنجين ويتك رادومسكي، سيكون للشراكة تأثير جيد على الأصول الرقمية والترفيه. حيث أشار رئيس التكنولوجيا إلى أن هذا يرجع إلى أن سكوير إنيكس تشق طريقها إلى الصناعة، مما يجعلها مثالًا يحتذى به لشركات الألعاب الكبيرة الأخرى.

في مايو، كشفت شركة الألعاب العملاقة عن خططها لإصدار التوكنات والقيام باستثمارات في مجال ألعاب ويب ٣. كما سلطت الشركة الضوء على أنها ستطلق المزيد من ألعاب التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تعرض ألعابها كجزء من إستراتيجية أعمالها لعام ٢٠٢٢. وقد دفعها نجاح مشروعها الأولي في التوكنات غير القابلة للاستبدال إلى متابعة المزيد من المبادرات في مجال بلوكتشين.

ففي عام ٢٠٢٠، قادت شركة تطوير الألعاب جولة استثمارية لساندبوكس (SAND). مع سكوير إنيكس ومستثمرين آخرين، تمكنت ذا ساندبوكس من جمع مليوني دولار في صورة نقد وأصول رقمية.