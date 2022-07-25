تام شمس - الاثنين 25 يوليو 2022 08:41 مساءً - تعاونت شركة سكوير إنيكس العملاقة لتطوير الألعاب مع منصة إنجين (ENJ) للتوكنات غير القابلة للاستبدال لإطلاق مجموعة رقمية ومادية تضم فاينال فانتازي VII، وهي سلسلة ألعاب فيديو مشهورة للغاية.
ففي إعلان، قالت إنجين إنه للحصول على التوكنات غير القابلة للاستبدال، يجب على المعجبين طلب منتجات الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لفاينال فانتازي VII مسبقًا في متجر سكوير إنيكس. ستشمل المنتجات توكن للنظير الرقمي القابل للتحصيل، والذي يمكن استبداله على منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال "إفينيتي" في عام ٢٠٢٣.
وفقًا لرئيس التكنولوجيا في إنجين ويتك رادومسكي، سيكون للشراكة تأثير جيد على الأصول الرقمية والترفيه. حيث أشار رئيس التكنولوجيا إلى أن هذا يرجع إلى أن سكوير إنيكس تشق طريقها إلى الصناعة، مما يجعلها مثالًا يحتذى به لشركات الألعاب الكبيرة الأخرى.
في مايو، كشفت شركة الألعاب العملاقة عن خططها لإصدار التوكنات والقيام باستثمارات في مجال ألعاب ويب ٣. كما سلطت الشركة الضوء على أنها ستطلق المزيد من ألعاب التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تعرض ألعابها كجزء من إستراتيجية أعمالها لعام ٢٠٢٢. وقد دفعها نجاح مشروعها الأولي في التوكنات غير القابلة للاستبدال إلى متابعة المزيد من المبادرات في مجال بلوكتشين.
ففي عام ٢٠٢٠، قادت شركة تطوير الألعاب جولة استثمارية لساندبوكس (SAND). مع سكوير إنيكس ومستثمرين آخرين، تمكنت ذا ساندبوكس من جمع مليوني دولار في صورة نقد وأصول رقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر سكوير إنيكس تتعاون مع إنجين لإطلاق مقتنيات فاينال فانتازي VII لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.