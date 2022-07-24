باحثٌ يقول إن ترقية ميرج هي فرصة إيثريوم للتغلب على بيتكوين

تام شمس - الأحد 24 يوليو 2022 11:50 مساءً - الباحث في إيثريوم، فيفيك رامان، مقتنع بأن انتقال إيثريوم (ETH) القادم إلى نظام إثبات الحصة سيمكنها من التغلب على بيتكوين (BTC) كأبرز عملة مشفرة.

حيث قال رامان في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف إن "لدى إيثريوم، فقط من منظور اقتصادي وبسبب تأثير صدمة العرض، فرصة للتغلب على بيتكوين".

من المقرر أن يتم ترقية ميرج، وهو ترقية طال انتظارها ستكمل انتقال إيثريوم من إثبات العمل إلى نظام إثبات الحصة، في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل ترقية ميرج على تحويل السياسة النقدية لإيثريوم، مما يجعل الشبكة أكثر استدامة بيئيًا ويقلل إجمالي عرض توكنات ETH بنسبة ٩٠٪.

حيث وأشار رامان إلى أنه "بعد ترقية ميرج، سيكون لدى إيثريوم معدل تضخم أقل من بيتكوين. خاصةً مع حروق الرسوم، ستكون إيثريوم انكماشية بينما تظل بيتكوين تضخمية دائمًا. وذلك على الرغم من انخفاض معدل التضخم مع كل عملية تنصيف".

في حين ستحتفظ بيتكوين بوظيفتها كذهب رقمي، وفقًا لرامان، ستظل لدى إيثريوم "مساحة اعتماد أكبر" كطبقة أساسية لاقتصاد التمويل اللامركزي (DeFi).

ولن تقلل ترقية ميرج من رسوم معاملات إيثريوم المرتفعة، والتي لا تزال المشكلة الرئيسية التي تمنع إيثريوم من التوسع. ولكن هذه ليست مشكلة، وفقًا لرامان، حيث ستعتمد إيثريوم على حلول توسيع الطبقة الثانية لدعم نشاط معظم المستخدمين.

"يحتاج المستخدمون إلى معرفة أن جميع أنشطتهم يجب أن تكون على الطبقة ٢ وسيتم استخدام إيثريوم في النهاية كطبقة أساسية ١ للتسوية والأمن واللامركزية."

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