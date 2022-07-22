كريبتو دوت كوم تحصل على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص

تام شمس - الجمعة 22 يوليو 2022 10:02 مساءً - تواصل كريبتو دوت كوم، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، توسيع نطاق وصولها بقوة، لتصبح أحدث شركة عملات مشفرة مرخصة رسميًا للعمل في قبرص.

حصلت كريبتو دوت كوم على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، حسبما أعلنت الشركة لكوينتيليغراف يوم الجمعة.

وتمكّن الموافقة كريبتو دوت كوم من تقديم عدد من المنتجات والخدمات للعملاء في قبرص وفقًا للوائح المحلية. يأتي هذا الإنجاز التنظيمي الجديد تماشيًا مع الوجود العالمي المتنامي لكريبتو دوت كوم حيث تعمل الشركة بنشاط على توسيع عملياتها، وتلقي الموافقات للعمل في بلدان مثل إيطاليا واليونان وسنغافورة.

ووفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريبتو دوت كوم، كريس مارساليك، فإن البورصة تعطي الأولوية حاليًا لأوروبا باعتبارها المنطقة الرئيسية للتوسع المستمر. حيث قال إن هذا "دليل على التزامنا بالامتثال والتعاون مع الجهات التنظيمية".

كريبتو دوت كوم ليست بورصة العملات الرقمية الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للعمل في قبرص. كما توسعت بورصة إف تي إكس المنافسة الرئيسية في أوروبا بعد حصولها على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص في مارس ٢٠٢٢. كما كانت البورصات الأخرى مثل كوين بيز مهتمة بشكل متزايد بالتوسع في أوروبا وسط السوق الهابطة المستمرة.

على الرغم من تحرك البورصات العالمية بشكل متزايد في السوق القبرصية، لم تقدم حكومة قبرص الكثير من اليقين بشأن تنظيم العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

وقد أفادت التقارير أن المؤسسات المالية المحلية الرئيسية، بما في ذلك بنك قبرص، كانت تحظر المعاملات المتعلقة ببيتكوين (BTC) في عام ٢٠٢١. ففي سبتمبر، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص عن خطط لزيادة الرقابة على العملات المشفرة من خلال دمج لوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال في القانون القبرصي.