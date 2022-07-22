مؤسسو شركة ثري آروز كابيتال يكشفون عن علاقاتهم بمؤسس شركة تيرا، ويلقون بلوم حدوث الانهيار على الثقة الزائدة

تام شمس - الجمعة 22 يوليو 2022 10:02 مساءً - عاد مؤسسو صندوق تحوط العملات المشفرة ثري آروز كابيتال (٣AC)، الذي قدم طلبًا للإفلاس في الأسبوع الأول من شهر يوليو، إلى الظهور أخيرًا بعد خمسة أسابيع من عدم وجود مكان معروف لهم.

ففي مقابلة مع بلومبرغ، اعترف سو تشو وكايل ديفيز، مؤسسا صندوق تحوط العملات المشفرة، بأن الثقة المفرطة التي ولدت من سوق صاعدة متعددة السنوات، حيث رأى المقرضون القيمة تتضخم بسبب شركات التمويل مثل ثري آروز كابيتال، قد أدت إلى سلسلة من القرارات السيئة كان يجب تجنبها.

كشف زو أيضًا عن قربه من مؤسس تيرا "دو كوون" وادعى أنهم يعتقدون أن الشركة ستفعل أشياء كبيرة. واعترف بأن قرب الشركة من تيرا جعلهم يتغاضون عن بعض العلامات الحمراء بشأن الشركة، مما أدى في النهاية إلى أن انخفاض استثماراتهم بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لتصل إلى الصفر.

ادعى المؤسسان أن استثمار LUNA (المعروف الآن باسم لونا كلاسيك) كان بالتأكيد بمثابة نكسة للشركة. ومع ذلك، بدأت المشكلة الحقيقية عندما انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٢٠٠٠٠ دولار، وأصبح من المستحيل على الشركة الوصول إلى ائتمان إضافي. وقد زعم زو أنه حتى بعد انهيار LUNA، كان العمل كالمعتاد، موضحًا:

"طوال تلك الفترة، واصلنا القيام بأعمالنا كالمعتاد. ولكن بعد ذلك اليوم، عندما ارتفع سعر بيتكوين من ٣٠ ألف دولار إلى ٢٠ ألف دولار، كان ذلك مؤلمًا للغاية بالنسبة لنا. "

عندما سأل المؤسسون عن مكان وجودهم ولماذا كانوا مختبئين، ألقى المؤسسون باللوم على سلسلة من التهديدات بالقتل على أنها سبب لانهيارها. لم يكشف الثنائي عن مكانهما الحالي، لكنهما قالا إنهما سينتقلان إلى دبي.

وقد نفى المؤسسون أي مزاعم بسحب الأموال قبل إفلاس شركة ثري آروز كابيتال وقاموا أيضًا بتوضيح الأمور حول اليخت البالغ ٥٠ مليون دولار والذي تم الكشف عنه في قضية المحكمة المرفوعة مؤخرًا. حيث قال زو إن القارب "تم شراؤه منذ أكثر من عام وتم تكليفه ببنائه واستخدامه في أوروبا"، مضيفًا أن اليخت "لديه مسار نقدي كامل".