أمير صربيا يهدئ الشائعات حول تبني دولة عربية لبيتكوين

تام شمس - الجمعة 22 يوليو 2022 10:02 مساءً - هدّأ الأمير فيليب كارادورزيفيتش، من الشائعات القائلة بأن دولة عربية ستتبنى بيتكوين (BTC) "قريبًا" كعملة قانونية. قفي مقابلة أجريت مع فيليب من صربيا، أوضح الأمير أن اعتماد بيتكوين أمر حتمي لجميع البلدان.

ونتيجة للأطروحة التي شاركها لأول مرة في بودكاست Bitcoin Reserves، قفزت بعض المنافذ الإخبارية في التعليقات. وسرعان ما انتشرت العناوين التي تشير إلى أن دولة عربية ستتبنى عملة بيتكوين قريبًا. ومع ذلك، بصفته مدافعًا عن بيتكوين، أوضح فيليب أن اعتماد بيتكوين، في الواقع، أمر لا مفر منه لجميع البلدان وليس فقط الدول العربية:

"هذا سيحدث بالتأكيد. لكني لا أعرف أي دولة أو من سيفعل ذلك في أي مكان أو أي شيء من هذا القبيل، لكن لا بد أن يحدث ذلك. وستعتمد كل دولة في النهاية عملة بيتكوين".

شارك الأمير أن عملة بيتكوين مناسبة بشكل ممتاز للبلدان الإسلامية لأنها "تحقق أموالًا مثالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية". تستند الشريعة الإسلامية، المعروفة باسم الشريعة، إلى تعاليم القرآن وتحدد إذا ما كان الشيء مسموحًا به (حلال) أو غير قانوني (حرام). وفي حالة المال، قد يجادل فيلب بأن بيتكوين هي، في الواقع، حلال وشكل مثالي من التمويل الإسلامي:

"إنها مسألة وقت فقط قبل أن تضطر دولة إسلامية تتبع الشريعة إلى تبنيها. فبعض الناس يحصلون عليها ويجعلونها عنصرًا للبيع، قائلين إنه بالطبع، إذا كان الأمير يعرف ذلك، فإن بعض الدول العربية أو الإسلامية ستتبنى عملة بيتكوين قريبًا، فسيحدث ذلك".

الأمير فيليب هو من الناحية الفنية أمير صربيا ويوغوسلافيا لأنه عندما تم إلغاء النظام الملكي، لم يتم إنشاء صربيا كدولة. حيث أوضح فيليب: "لكن اليوم، من الواضح أن يوغوسلافيا غير موجودة. وبما أننا من أصل صربي، فهي جزء من صربيا". في الوقت الحاضر، صربيا جمهورية برلمانية، على الرغم من أن بعض الصرب يؤيدون إنشاء ملكية برلمانية، على غرار المملكة المتحدة.

ظهر فيليب على مشهد بيتكوين في مارس من هذا العام عندما ظهر في برنامج محادثة. وأوضح الفرق بين بيتكوين والعملات المشفرة، مضيفًا أن "بيتكوين هي الحرية، وهذا شيء أريده للجميع".

وقد أخبر فيليب كوينتيليغراف أن الفيديو الذي مدته ثلاث دقائق غير حياته. فقد كان ضيفًا في مؤتمر بيتكوين ميامي ٢٠٢٢ ولعب أيضًا دورًا في رحلة رئيس ماديرا إلى بيتكوين.

فيما يتعلق بتبني عملة بيتكوين في صربيا، للأسف، لا يمكن للأمير أن يلوح بعصا ملكية ويخلق سلفادور على الطراز الصربي في أوروبا. ومع ذلك، هناك بعض الفوائد التي تعود على صربيا من اعتماد عملة بيتكوين، حسبما يشير الأمير:

"هناك الكثير من الصرب حول العالم. إنه شتات ضخم. وأعتقد أن أكبر تجمع أو أكبر الشتات موجود في كندا، ثم شيكاغو".

إن حالة استخدام التحويلات لما يقرب من ٥ ملايين صربي يعيشون خارج صربيا والذين يرسلون الأموال بانتظام إلى وطنهم هو أمر مقنع. وبالنظر إلى أن بيتكوين تتجاوز الحدود، وتقدم للناس طريقة لإرسال قيمة فورية عبر العالم بدون وسيط، يمكنها أن تعزز اقتصاد صربيا. بالنسبة للسلفادور، في السنة الأولى من اعتماد بيتكوين، تجاوزت التحويلات إلى البلاد ٥٠ مليون دولار.

علاوة على ذلك، صربيا المجاورة لجمهورية ليبرلاند الحرة. وهي دولة مجهرية تقع على امتداد رفيع من الأرض على نهر الدانوب، وقد اعتمدت عملة بيتكوين كعملة منذ أكثر من سبع سنوات. هناك دليل على الدعوة الشعبية لبيتكوين في البلقان.

بالإضافة إلى ذلك، أحد لاعبي التنس الأكثر تتويجًا في العالم، نوفاك ديوكوفيتش هو صربي. وهو أيضًا محب للحرية ولديه آراء قوية مناهضة للدولة.