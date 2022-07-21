منصات ويب ٣ تُطلق تحالف الميتافيرس المفتوح

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 10:00 مساءً - قررت منصات الميتافيرس وويب ٣ المستندة إلى بلوكتشين تشكيل تحالف الميتافيرس المفتوح من أجل ويب ٣ (OMA٣) للتغلب على تحديات التشغيل البيني للصناعة. ويقال إن المبادئ الأساسية الأربعة للتحالف هي الشفافية والشمولية واللامركزية والديموقراطية.

تم إنشاء المنظمة المشتركة بواسطة إيلين ورلدز وأنيموكا براندز ودابر لابز وسبيس وسوبروورلد وذا ساندبوكس (SAND) وأبلاند وفوكسلز. وحسبما يحدد الإعلان الرسمي، ستركز وسائل التغلب على تحديات التشغيل البيني على اقتراح المعايير وتسهيل التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في ويب ٣ والصناعات الأخرى.

سيتم إنشاء OMA٣ كمنظمة مستقلة لامركزية (DAO) لضمان نظام حوكمة "شفاف ومتمحور حول المستخدمين". وسوف تركز جهودها على موضوعات محددة متعلقة بالميتافيرس، مثل معايير التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والبروتوكولات والهوية القابلة للتحويل والبوابات بين العوالم الافتراضية ورسم الخرائط والفهرسة.

يعتزم أعضاء التحالف الانضمام إلى منتدى معايير الميتافيرس الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا - وهو عبارة عن كوكبة من شركات ويب ٣، تقوم بتنسيق المتطلبات ودعم المعايير الحالية وتطوير المعايير ذات الصلة بالميتافيرس.

وقد قدم سيباستيان بورجيت، المؤسس المشارك في ساندبوكس، مثالًا على الصورة الرمزية الرقمية لتوضيح المشكلات التي سيعمل عليها OMA٣:

"نحن نريد أن تكون صورتك الرمزية أكثر من مجرد تمثيل افتراضي، وتحمل أيضًا سمعتك حيث يمكن لأي شخص أن يرى التوكنات غير القابلة للاستبدال على السلسلة التي تمتلكها أو اكتسبتها أو أنشأتها أو اشتريتها، والسجل الكامل للمعاملات، ونأمل أيضًا في تضمين التقدم/الإجراءات التي ساهمت فيه طوال الوقت".

ويعِد الإعلان بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول مخطط OMA٣ خلال قمة التوكنات غير القابلة للاستبدال العالمية في لندن يوم الجمعة.