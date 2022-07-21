السلطات الأمريكية تعتقل مدير كوين بيز السابق، بدعوى تداول العملات المشفرة من الداخل

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 08:49 مساءً - وجّهت سلطات الولايات المتحدة تهمًا إلى ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل باستخدام العملات المشفرة، وكان أحدهم مديرًا سابقًا للمنتجات في كوين بيز غلوبال.

ففي إعلان يوم الخميس، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، بالاشتراك مع مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه قدم لائحة اتهام ضد مدير منتج كوين بيز غلوبال السابق إيشان واهي وكذلك له الأخ نيخيل واهي والمساعد سمير رماني. يُزعم أن الثلاثي استخدم المعلومات السرية التي حصل عليها إيشاني من كوين بيز فيما يتعلق بالتوكنات التي سيتم إدراجها في البورصة لجني ما يقرب من ١,٥ مليون دولار من المكاسب من تداول ٢٥ عملة مشفرة مختلفة.

ووفقًا للسلطات، كان إيشان مطلعًا على معلومات معينة حول إدراج العملات المشفرة في البورصات التي تسيطر عليها كوين بيز في منصبه كمدير منتجات من أغسطس ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، وهي الفترة التي شملت تواريخ إطلاق التوكنات. وقد زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أنه من يونيو ٢٠٢١ إلى أبريل ٢٠٢٢، مرر إيشان المعلومات المتعلقة بتاريخ إطلاق التوكنات إلى شقيقه أو راماني للاستثمار في العملات المشفرة قبل قفزة سعرية متوقعة بسبب بورصة رئيسية مثل كوين بيز تدرج الأصل.

يُزعم أن الثلاثي استخدم مخطط التداول من الداخل على ١٤ إعلانًا منفصلًا على الأقل عن عمليات إدراج كوين بيز العامة، وذلك باستخدام العديد من محافظ بلوكتشين إيثريوم لإجراء عمليات الشراء ونقلها، والحسابات في البورصات المركزية بأسماء الآخرين. كما اعتقلت السلطات إيشان ونيخيل في سياتل يوم الخميس بينما لا يزال راماني طليقًا.

قال مايكل دريسكول، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: "على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في بورصة عملات رقمية - وليس سوقًا ماليًا تقليديًا - إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا".

كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن اتهاماتها الموازية ضد الوحيدين وراماني، حيث زعمت أن تسعة على الأقل من الأصول الـ ٢٥ التي يُزعم أن الثلاثي قد شاركوا في التداول من الداخل قد حققوا مكاسب بقيمة ١,١ مليون دولار. رفعت الهيئة التنظيمية شكوى تزعم فيها انتهاك الأفراد الثلاثة لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها سعت للحصول على تعويض دائم بأمر زجري وعقوبات مدنية.

حيث قال غوربير غريوال، مدير إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات، "نحن لا نهتم بالتسميات، بل بالحقائق الاقتصادية للعرض". "في هذه الحالة، تؤكد هذه الحقائق أن عددًا من الأصول المشفرة المعنية كانت أوراقًا مالية، وكما يُزعم، انخرط المدعى عليهم في تداول داخلي نموذجي قبل إدراجهم في كوين بيز."

في وقت كتابة المقالة، لم يكن ملف تعريف إيشان على لينكد إن مرئيًا للجمهور، وكان حساب تويتر الخاص به مدرجًا على أنه محمي.