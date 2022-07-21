اللاعبون يدخلون مجال التمويل اللامركزي من خلال شراكة ريزر ريواردز الجديدة

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 08:49 مساءً - من المقرر أن يدخل اللاعبون والعملاء في شركة ريزر لتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الألعاب إلى عالم التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال برنامج مبادلة المكافآت الجديد بالشراكة مع كيك ديفاي.

ولا تزال ريزر علامة تجارية مفضلة للأسرة للاعبين في جميع أنحاء العالم، مع برنامج مكافآت ريزر غولد الذي يسمح للاعبين بكسب واسترداد نقاط ريزر سيلفر لمجموعة متنوعة من الأجهزة والمكافآت الرقمية، بما في ذلك ألعاب ستيم وقسائم الخصم.

تعاونت كيك ديفاي مع برنامج المكافآت من ريزر لتمكين العملاء من تحويل نقاط ريزر سيلفر إلى قسائم كيك ديفاي. يوفر هذا بشكل أساسي جسرًا من برنامج الولاء في ريزر إلى عالم العملات المشفرة ومنتجات التمويل اللامركزي.

وسيتم منح لاعبي ريزر وصولًا حصريًا إلى خدمات كيك ديفاي المولدة للعائد عند إطلاق التعاون، بينما تقدم منصة التمويل اللامركزي خصومات ومكافآت تسجيل للمستخدمين الجدد الذين اشتركوا من خلال الشراكة. ١٠٠٠٠ نقطة من نقاط ريزر سيلفر ستمنح العملاء قسيمة كيك ديفاي بقيمة ٥ دولارات.

وسيتم تحويل القسائم تلقائيًا بسعر القيمة السوقية في توكن DFI الأصلي لديفاي تشين. يتم بعد ذلك تخصيص هذه التوكنات إلى مجمع رهن كيك ديفاي، والذي يدفع مكافآت كل ١٢ ساعة لراهني DFI.

تضم منصة برامج ريزر أكثر من ١٧٥ مليون مستخدم حول العالم يستخدمون حزمة التطبيقات الخاصة بها لإدارة وتخصيص أجهزتهم وبرامجهم. كما تقدم الشركة أيضًا خدمات الدفع "للاعبين والشباب وجيل الألفية وجيل زد" من خلال خدمات ريزر فاينتك وريزر غولد.