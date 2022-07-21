كوريا الجنوبية تؤجل ضريبة بنسبة ٢٠٪ على أرباح العملات المشفرة حتى عام ٢٠٢٥

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 08:49 مساءً - أفادت تقارير أن حكومة كوريا الجنوبية أجلت أرباح العملات المشفرة الضريبي بنسبة ٢٠٪ لمدة عامين. وقد كان من المفترض أن تدخل الضريبة المثيرة للجدل البالغة ٢٠٪ على مكاسب العملات الرقمية حيز التنفيذ اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣، ولكن تم تأجيلها إلى عام ٢٠٢٥.

أعلن المسؤولون الحكوميون عن خططهم الجديدة للإصلاح الضريبي يوم الخميس، وأرجأوا السياسة الضريبية للعملات المشفرة إلى عام ٢٠٢٥، مشيرين إلى ظروف السوق الراكدة والوقت اللازم لإعداد تدابير حماية المستثمرين. تظل الخطط الأولية لفرض ضريبة إضافية بنسبة ٢٠٪ على مكاسب العملات المشفرة التي تتجاوز ٢,٥ مليون وون (١٩٠٠ دولار) في فترة عام واحد دون تغيير.

تم تأجيل ضريبة العملات المشفرة المثيرة للجدل بنسبة ٢٠٪ للمرة الثانية منذ الإعلان عنها لأول مرة في يناير ٢٠٢١. وكان من المفترض أن يتم تقديم الضريبة لأول مرة بحلول يناير ٢٠٢٢، لكن المشرعين في البلاد أرجأوها حتى عام ٢٠٢٣، لذلك تم تأجيلها بسبب عامين آخرين.

دعا كيم يونغ جين، رئيس اللجنة الفرعية للضرائب، أحد المشرعين الذين عارضوا سياسة ضرائب العملات المشفرة، إلى صياغة تنظيم قوي للعملات المشفرة أولًا. مع وجود رئيس مؤيد للعملات المشفرة تم انتخابه حديثًا في البلاد، تأمل كوريا في تنظيم سوق العملات المشفرة أولًا ثم تنفيذ القواعد الضريبية.