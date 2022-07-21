بورصة العملات المشفرة التركية تنضم إلى تحالف براءات اختراع العملات المشفرة لمحاربة "متصيدي براءات الاختراع"

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 08:49 مساءً - انضمت بورصة العملات المشفرة التركية الرئيسية بي تي سي تورك إلى تحالف براءات اختراع العملات المشفرة (COPA) للعمل مع الشركات البارزة في مهمتها لتوفير الوصول المفتوح إلى براءات الاختراع وتمكين اعتماد تقنيات العملات المشفرة.

يهدف تحالف براءات اختراع العملات المشفرة إلى إلغاء براءات الاختراع حيث يُنظر إليها على أنها عقبة أمام الابتكارات داخل هذا القطاع. وتفضل المنظمة غير الربحية نهجًا أكثر مجتمعية عندما يتعلق الأمر بالملكية الفكرية. ويشمل أعضاؤها شركات عملات مشفرة بارزة مثل كوين بيز وبلوك وأكواريوس.

وإلى جانب الشركات الأصلية للعملات المشفرة، انضمت أيضًا شركات مثل مايكروستراتيجي وميتا إلى تحالف براءات اختراع العملات المشفرة. تعهدت الشركات بالحفاظ على براءات الاختراع العامة في مجال العملات المشفرة وتقنية بلوكتشين لتظل في متناول الجمهور.

ووفقًا لأوزغور غونيري، الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي تورك، كطريقة لتحسين النظام البيئي للعملات الرقمية، قررت الشركة الانضمام إلى تحالف براءات اختراع العملات المشفرة والتبرع ببعض الأموال للمؤسسة غير الربحية للمساعدة في عملها. حيث أوضح غونيري أن المنظمة غير الربحية تلعب دورًا مهمًا في حماية التقنيات داخل مجال العملات المشفرة، خاصةً مع بيتكوين (BTC).

بالإضافة إلى ذلك، أشار المدير التنفيذي للبورصة أيضًا إلى أن بي تي سي تورك ستتعاون مع تحالف براءات اختراع العملات المشفرة في جوانب أخرى من مبادراتهم. وهذا يشمل المشاركة في عملياتهم القضائية والانفتاح على الطلبات من المنظمات غير الربحية.

حيث علقت عايشة أكتولغا أوزتورك، كبيرة المستشارين القانونيين لبي تي سي تورك، أيضًا على الموضوع، قائلًا إن البورصة ستدعم تحالف براءات اختراع العملات المشفرة في الوقوف ضد "متصيدي براءات الاختراع"، أو أولئك الذين يستخدمون قوانين براءات الاختراع بشكل ضار والحماية التشريعية كوسيلة ضغط. وقد أعرب المدير التنفيذي عن حماسه للعمل مع تحالف براءات اختراع العملات المشفرة ودعم النظام البيئي ككل.