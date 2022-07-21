كريبتو دوت كوم تطرح تكامل غوغل باي مع استمرار شركات التكنولوجيا الكبيرة في تبني العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 08:49 مساءً - المحفظة ومنصة تبادل العملات المشفرة العالمية "كريبتو دوت كوم" تضيف غوغل باي كخيار دفع لمستخدمي أندرويد لشراء العملات المشفرة. يقدر عدد مستخدمي غوغل باي بأكثر من ١٠٠ مليون مستخدم يمكنهم الاستفادة من أحدث بوابة دفع لأسواق العملات المشفرة.

وبمجرد بدء التكامل الأسبوع المقبل، سيتمكن المستخدمون الذين قاموا بإعداد حسابات غوغل باي الخاصة بهم لربطها ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم من اختيار خيار الدفع عند استخدام تطبيق كريبتو دوت كوم. تدرج البورصة أكثر من ٢٥٠ عملة مشفرة يمكن الوصول إليها لحوالي ٥٠ مليون مستخدم حول العالم.

وقد احتلت كريبتو دوت كوم عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة حيث حصلت الشركة على تراخيص للعمل في عدد قليل من البلدان في تتابع سريع. إيطاليا هي أحدث دولة تمنح الشركة الضوء الأخضر لبدء خدمة العملاء داخل حدودها، بعد الموافقة التنظيمية في اليونان وسنغافورة ودبي.

وقد تسارع تكامل أنظمة الدفع الرئيسية في محفظة العملات المشفرة ومنصات التبادل على مدار العامين الماضيين. أشار غوغل باي إلى نيته في استكشاف مجال العملات المشفرة في يناير ٢٠٢٢ مع تعيين المدير التنفيذي السابق لباي بال "أرنولد غولدبرغ" لرئاسة قسم المدفوعات.

جاء ذلك بعد عام ٢٠٢١ المليء بالأحداث لغوغل باي ومجال العملات المشفرة، والتي شهدت التكامل مع جيميني في أبريل تقدم نفس الوظيفة التي قدمتها كريبتو دوت كوم الآن. كما سمحت شراكة مع كوين بيز في يونيو ٢٠٢١ للمستخدمين بالدفع مقابل السلع والخدمات من خلال غوغل باي باستخدام بطاقة كوين بيز الخاصة بهم.