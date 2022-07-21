التنظيم الصارم للعملات المشفرة التايلاندي يؤدي إلى تأخير استحواذ بنك سيام التجاري على بيتكاب

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 05:41 مساءً - لا يستطيع أقدم بنك في تايلاند الاستحواذ على أكبر بورصة عملات مشفرة محلية في البلاد بسبب لوائح العملة المشفرة الصارمة.

ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف في نوفمبر ٢٠٢١، تم تعيين إس سي بي إكس غروب، وهي شركة تابعة لبنك سيام التجاري (إس سي بي)، على الاستحواذ على حصة ٥١٪ في بيتكاب بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ كجزء من خطة لتصبح شركة تكنولوجيا مالية إقليمية. والآن يبدو أن الأمور قد أخذت منعطفًا، حيث قام البنك بتأجيل خططه للاستحواذ على البورصة الشهيرة إلى أجل غير مسمى.

نظرًا لاستمرار إعاقة تداول العملات المشفرة بسبب اللوائح، قررت إس سي بي X إلى أجل غير مسمى عدم المضي قدمًا في عرض بقيمة ٤٨٧ مليون دولار مقابل حصة ٥١٪ في بيتكاب، منصة تبادل العملات المشفرة الرئيسية في تايلاند.

ووفقًا لتقرير صادر عن نيكي آسيا يوم الخميس، أبلغت الشركة الأم لإس سي بي، إس سي بي إكس، بورصة تايلاند (SET) أن عملية الاستحواذ "لا تزال تخضع للعناية الواجبة". حيث أخبر مسؤول كبير في إس سي بي إكس المنفذ أن الفريق لا يعرف متى سيتم إبرام الصفقة.

تم الكشف عن خبر إعادة الجدولة في وقتٍ سابق من هذا الشهر عندما أرسل إس سي بي إكس خطابًا إلى بورصة SET يوضح الوضع الحالي. وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لشركة إس سي بي إكس "أرثيد نانثاويثايا:

"في الوقت الحاضر، الأمر في طور العناية الواجبة والمناقشة مع الهيئات التنظيمية. لذلك، تم الآن تمديد فترة إتمام الصفقة".

تعتبر تايلاند واحدة من أكثر دول العملات المشفرة تقدمًا في آسيا، حيث يتم منح المتداولين إعفاءات ضريبية وسوقًا منظمًا لتبادل العملات المشفرة.