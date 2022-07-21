دوجكوين تًطلق تحديثًا جديدًا لتحسين الأمان والكفاءة

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 05:41 مساءً - أصدر مطورو مشروع دوجكوين (DOGE) تحديثًا جديدًا للبرنامج الأساسي، مما يعمل على تحسين الأمان والكفاءة وواجهة المستخدم.

تم إطلاق هذا التحديث الأخير، دوجكوين كور ١.١٤.٦، في وقتٍ مبكر من يوم الخميس، وتم حث جميع المشاركين في الشبكة على الترقية إلى أحدث إصدار. ويشتمل التحديث الجديد على العديد من الإصلاحات الأمنية والتعديلات على هيكل الرسوم الحالي والعديد من الميزات الجديدة.

يعد التغيير في تكوين دليل النسخ الاحتياطي للمحفظة والحد الأقصى لعدد سجلات العقد الإضافية أيضًا من بين "التغييرات العاجلة". تم تقييد عدد العقد الإضافية بـ ٨٠٠. وتم تضمين ترقية أساسية لآلية رسوم DOGE في الإصدار: تم تخفيض الحدود لجميع المشاركين في الشبكة من ١ دوجكوين إلى ٠,٠١ دوجكوين.

وفي حالة الازدحام، تم تحسين إدارة الذاكرة للشبكة، وفقًا لتقرير غيتهاب. يكشف المستند أيضًا أن الشبكة ترفض الآن الرسائل الخاطئة. حيث كتب باتريك لودر، مطور دوجكوين كور، في مستند غيتهاب:

"هذا إصدار ثانوي جديد، بما في ذلك تحديثات الأمان الهامة والتغييرات في كفاءة الشبكة. وينصح بشدة جميع مستخدمي دوجكوين كور - القائمين بالتعدين والخدمات ومشغلي الترحيل ومستخدمي المحفظة - بالترقية".

حيث شعر "دوج آرمي" بسعادة غامرة بالإعلان، حيث غرد "والد دوجكوين" إيلون ماسك بشكل خاص: "ترقيات!". كما شارك منشئ دوجكوين، بيلي ماركوس، القصة لاحقًا على تويتر، مضيفًا، "تم إصدار نسخة جديدة من دوجكوين كور".