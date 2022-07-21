الجهات التنظيمية عبر المحيط يناقشون العملات المستقرة وMiCa في منتدى مشترك

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 05:41 مساءً - لا تجتمع الجهات التنظيمية من جانبي المحيط الأطلسي كل أسبوع لمناقشة العملات المشفرة. ولكن هذا ما حدث الأسبوع الماضي، حيث تبادل نظرائهم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أفكارهم بشأن العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) واقتراح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

التقى ممثلو المفوضية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) والعديد من الهيئات الأخرى على مستوى الاتحاد الأوروبي بمسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وزملاء أمريكيين آخرين لمناقشة الروتين التنظيمي.

تم عقد الاجتماع في الفترة من ١٣ إلى ١٤ يوليو في شكل اجتماع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منتدى التنظيم المالي المشترك. وقد أصبح التمويل الرقمي واحدًا فقط من ستة موضوعات رئيسية، إلى جانب التمويل المستدام والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتطورات التنظيمية في مجال الخدمات المصرفية والتأمين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وغيرها من القضايا العاجلة.

كما ناقش الجانبان التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملات المستقرة، حيث قام وفد الاتحاد الأوروبي بإطلاع نظرائه الأمريكيين على الاتفاقية المؤقتة التي تم التوصل إليها بشأن لائحة MiCA. وقدمت الولايات المتحدة، بدورها، نظرة عامة على عملها على أصول العملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة.

وحسبما يذكر التقرير الرسمي، بدون أي تفصيل، "قامت البورصة أيضًا بتقييم المناقشات حول تطوير عملات رقمية محتملة للبنك المركزي."