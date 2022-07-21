إف تي إكس وإف تي إكس يو إس تسعيان للحصول على مزيد من التمويل بعد عمليات الاستحواذ

تام شمس - الخميس 21 يوليو 2022 12:52 صباحاً - أفادت تقارير أن بورصة العملات المشفرة إف تي إكس وفرعها في الولايات المتحدة إف تي إكس يو إس قد حددتا أهدافًا جديدة لجمع الأموال بعد الشركات التي تخطط للعديد من عمليات الاستحواذ البارزة وخطوط الائتمان للشركات.

ووفقًا لتقرير يوم الأربعاء من بلومبرغ، ناقش المؤسس المشارك لإف تي إكس، سام بانكمان فرايد، جمع الأموال المطابقة لجولة التمويل في يناير والتي أغلقت فيها الشركة جولة بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، مما جعل تقييمها يصل إلى ٣٢ مليار دولار. وبحسب ما ورد حددت إف تي إكس يو إس أهدافًا مماثلة، حيث جمعت ٤٠٠ مليون دولار في يناير لتصل إلى تقييم ٨ مليارات دولار.

جاء التقرير في أعقاب استحواذ كلتا الشركتين على العديد من الشركات التي تواجه على ما يبدو صعوبات مالية وسط تراجع سوق العملات المشفرة. حيث أعلنت إف تي إكس يو إس في مايو أنها تخطط لشراء إمبد فاينانشيال تكنولوجيز كجزء من صفقة تهدف إلى "تعزيز" عرض أسهم الشركة. كما وقّعت البورصة بعد ذلك صفقة مع بلوك فاي للحصول على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة ٤٠٠ مليون دولار ترك الباب مفتوحًا لإف تي إكس يو إس لشراء شركة إقراض العملات المشفرة.

قامت إف تي إكس أيضًا بغزواتها الخاصة في عمليات استحواذ جديدة، حيث أعلنت في يونيو أنها دخلت في اتفاقية لشراء منصة التشفير الكندية "بيتفو"، وبحسب ما ورد كانت تفكر في شراء روبنهود. حيث قال بانكمان فرايد خلال مقابلة مع NPR في ذلك الوقت إن شركاته تتحمل مسؤولية تقييم الوضع والتدخل، إذا لزم الأمر، كجزء من الجهود المبذولة "لوقف انتشار أزمة السوق" ومنع الانهيار.

تضمنت هذه الجهود تزويد شركة وساطة العملات المشفرة "فوياجر ديجيتال" بقرض بقيمة ٢٠٠ مليون USDC و"خط ائتمان متجدد" بقيمة ١٥٠٠٠ بيتكوين (BTC) من خلال ألاميدا - أيضًا تحت قيادة بانكمان فرايد.