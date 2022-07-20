عاجل: تسلا قد باعت ٧٥٪ من مقتنيات بيتكوين الخاصة بها في الربع الثاني

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 11:51 مساءً - باعت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية معظم ممتلكاتها من بيتكوين (BTC) في الربع الثاني، وفقًا للإفصاحات المالية الجديدة الصادرة يوم الأربعاء.

حيث قالت تسلا في بيانها ربع السنوي: "اعتبارًا من نهاية الربع الثاني، قمنا بتحويل ما يقرب من ٧٥٪ من مشترياتنا من بيتكوين إلى عملة ورقية". "التحويلات في الربع الثاني أضافت ٩٣٦ مليون دولار نقدًا إلى ميزانيتنا العمومية."

ووفقًا للبيانات المالية، كان صافي حيازات الأصول الرقمية لشركة تسلا مستقرًا نسبيًا لثلاثة أرباع متتالية. بحلول نهاية مارس، كان لدى تسلا أصول رقمية بقيمة ١,٢٦١ مليار دولار في دفاترها. وبعد التصفية، أصبح لدى الشركة الآن ٢١٨ مليون دولار من الأصول الرقمية.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، باعت شركة تصنيع السيارات الكهربائية جزءًا من احتياطياتها من بيتكوين في مارس ٢٠٢١، محققة أرباحًا صافية قدرها ١٢٨ مليون دولار. في ذلك الوقت، أوضح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن عملية البيع، التي بلغت ١٠٪ من ممتلكات تسلا، كانت "لإثبات سيولة بيتكوين كبديل للاحتفاظ بالنقد في الميزانية العمومية".

قبل شهرين فقط، في يناير، أصبحت تسلا واحدة من أكبر الشركات المالكة لبيتكوين بعد أن اشترت ما قيمته ١,٥ مليار دولار من الأصول الرقمية. وقد تم الكشف عن عملية الشراء في وثيقة في فبراير مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC.