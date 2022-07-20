مشروع قانون الأسواق المالية في المملكة المتحدة يصرّح بتنظيم العملات المستقرة ومقدمي الخدمات

تم تقديم مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية إلى برلمان المملكة المتحدة يوم الأربعاء. وقد عمل مشروع القانون الشامل، الذي كان يهدف إلى الحفاظ على مكانة المملكة المتحدة الرائدة في العالم المالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها، وأصلح بعض قوانين التأمين، ودعم ضحايا الاحتيال المالي ووضع أهدافًا جديدة للنمو والتنافسية. كما ينظم مشروع القانون أيضًا العملات المستقرة.

تم تأكيد وجود تنظيم مستقر للعملات في مشروع القانون في الليلة السابقة في الخطاب البرنامجي الذي ألقاه وزير الخزانة نديم الزهاوي. وعلى الرغم من أن تنظيم العملات المستقرة كان يُقصد به أن يكون جزءًا من مشروع القانون منذ بدايته، إلا أن مصير هذا التنظيم أصبح مصدر قلق لبعض المراقبين بعد الاضطرابات الأخيرة في أسواق العملات المشفرة ورحيل الأعضاء المؤيدين للعملات المشفرة في الحكومة في وقتٍ سابق من شهر يوليو، والتي تضمنت السكرتير الاقتصادي للخزانة جون جلين وسلف الزهاوي، ريشي سوناك.

مدد مشروع القانون قانون الخدمات المصرفية لعام ٢٠٠٩ وقانون الخدمات المالية (الإصلاح المصرفي) لعام ٢٠١٣ لتغطية "أصول التسوية الرقمية" (DSAs) وأذن للخزانة بتنظيم أصول التسوية الرقمية، والمدفوعات التي تتم مع أصول التسوية الرقمية، ومقدمي خدمات أصول التسوية الرقمية وترتيبات إعسار أصول التسوية الرقمية. سيتم وضع هذه اللوائح بالتشاور مع هيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا والجهات التنظيمية الأخرى حسب الاقتضاء.

قبل أن يصبح قانونًا، يجب أن يمر مشروع القانون بقراءتين أخريين في مجلس العموم، وأن يمر باللجنة ويبلغ عن مراحل، ثم يمر بنفس العملية في مجلس اللوردات.